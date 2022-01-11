Бріджит у тіктоці вирішила поділитись своїм везінням. Користувачі кажуть, що вона зірвала джек-пот, коли вийшла заміж за свого чоловіка.

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Жінка вдало вийшла заміж

Бріджит живе у США разом зі своїм чоловіком і виховує двох дітей. Пара разом вже 10 років, 6 з яких вони одружені. Вона опублікувала у тіктоці відео, де розповіла, чому саме їй так пощастило вийти заміж за "правильного" чоловіка. Жінка стверджує, що він її найкращий друг і завжди турбується про неї.

Він дозволяє залишатися вдома та дає гроші на всі покупки. Найміть покоївку, якщо ви хочете використовувати метод літньої леді,

– каже дружина.

Жінка також стверджує, що у їхніх відносинах з чоловіком досі вирують почуття і романтика. Чоловік любить свою дружину навіть якщо вона виглядає так, ніби не приймала душ протягом тижня.



Жінка живе за рахунок чоловіка і хвалиться цим / Скриншот з відео

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Не всі користувачі мережі оцінили такий спосіб життя Бріджит:

"Ой, якби моя дочка опублікувала це, я була б налякана. Це не жінка, а маленька дівчинка. Ваш чоловік повинен бути збентежений".

"Поки він не залишить тебе, ти не зможеш нічого досягти. Використай цей час, щоб зробити щось для себе".

Тоді Бріджит відповіла, що сама заплатила за покоївку грошима, які заробляє на соціальних мережах. До того ж багато жінок погодилися, що вона виграла джек-пот, і були в захваті від щасливої ​​пари. Дехто навіть жартома уточнив, чи немає часом у її чоловіка рідного брата.