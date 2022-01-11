Бриджит в тиктоке решила поделиться своим везением. Пользователи говорят, что она сорвала джекпот, когда вышла замуж за своего мужа.
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Женщина удачно вышла замуж
Бриджит живет в США вместе со своим мужем и воспитывает двоих детей. Пара вместе уже 10 лет, 6 из которых они женаты. Она опубликовала в тиктоке видео, где рассказала, почему именно ей так посчастливилось выйти замуж за "правильного" мужчину. Женщина утверждает, что он ее самый лучший друг и всегда беспокоится о ней.
Он позволяет оставаться дома и дает деньги на все покупки. Наймите горничную, если вы хотите использовать метод пожилой леди,
– говорит жена.
Женщина также утверждает, что в их отношениях с мужем до сих пор бушуют чувства и романтика. Муж любит свою жену даже если она выглядит так, будто не принимала душ в течение недели.
Женщина живет за счет мужчины и хвастается этим / Скриншот с видео
Не все пользователи сети оценили такой образ жизни Бриджит:
- "Ой, если бы моя дочь опубликовала это, я была бы напугана. Это не женщина, а маленькая девочка. Ваш мужчина должен быть обеспокоен".
- "Пока он не оставит тебя, ты не сможешь ничего добиться. Используй это время, чтобы сделать что-нибудь для себя".
Тогда Бриджит ответила, что сама заплатила за горничную деньгами, которые зарабатывает на социальных сетях. К тому же многие женщины согласились, что она выиграла джек-пот, и были в восторге от счастливой пары. Некоторые даже в шутку уточнили, нет ли временами у ее мужа родного брата.