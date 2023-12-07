Погані звички значно впливають на наше життя. Для того, щоб впорядкувати його потрібно позбутися деяких із них прямо зараз.

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Безлад

Безлад накопичується непомітно. Тож час від часу перебирайте свої полиці, шухляди та робочі столи викидаючи все зайве і непотрібне, та складаючи у спеціально передбачені місця те, що вам ще знадобиться.

Токсична дружба

Якщо у вас є друг, який створює вам самі проблеми замість радості дружнього спілкування, можливо, час переосмислити доцільність цих стосунків. Почніть ввічливо дистанціюватися, не різко, а поступово.

Самокопання

Зверніть увагу, на чому зосереджені ваші розмірковування про себе. Якщо ви забагато думаєте про негатив, час навчитися зосереджувати думки на позитиві, а не на проблемах.

"Сміттєві" підписки в соціальних мережах

Деякі люди бездумно підписуються на безліч сторінок в соцмережах. Їхня стрічка новин засмічується тонами непотрібного контенту, від якого немає жодної користі.

Нездорова їжа

Самопочуття, зокрема й ваш емоційний стан, значною мірою залежить від вашого меню. Зараз ми говоримо не про екстремально здорову дієту, а лише про те, що обідати фастфудом з дня у день – це одна з речей, яка насправді краде у вас енергію та сили.

Імпульсивні витрати

Постійна нестача фінансів – одна з тих речей, що здатна загнати вас у перманентну депресію. І парадокс у тім, що зазвичай, проблема не у низьких заробітках, а у бездумних витратах.

Трата часу

Хронічне зволікання з важливими проєктами, бездумна втрата годин на перегляд відео в Інтернеті або навіть пліткування з колегами можуть витрачати дорогоцінний час.

Спиртне та сигарети

Це шкідливо для здоров'я.

Робота, яку ненавидиш

Потрібно щось змінити, якщо ваші робочі будні стали деморалізуючими або позбавленими сенсу. Додавання повноцінної діяльності, яка відповідає вашим захопленням поза роботою, допомагає, поки ви не зможете зробити професійну зміну.

Неприємні спогади

Постійне копирсання у минулому може утримати від просування вперед, якщо залишити їх при собі назавжди.