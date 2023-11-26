У наш час дуже легко заплутатися в собі, поринути у "болото" порівнянь, критики й самокопання та опинитися зовсім нещасним. Про те, які звички роблять нас нещасливими – читайте у тексті 24 Каналу.

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Позбавитись від негативу

Щоб змінити ситуацію, потрібно усвідомити, що образи є отрутою, тому їх ні в якому разі не можна накопичувати. Необхідно відпускати образи й культивувати в душі прощення.

Перфекціонізм. Не варто боятися зробити щось не так, оскільки на шляху до розвитку неможливо уникнути помилок.

Обдумування минулого. Потрібно рухатися вперед, а постійне повернення до минулого значно гальмує цей рух.

Порівняння. Якщо ви будете порівнювати себе з кимось, то будете постійно невдоволені. Орієнтуватись потрібно на те, чого ви хотіли та чого досягли.

Ще одна погана звичка – боятися невдач. Якщо ви боятиметеся "проколів", то не зможете домогтися успіху, оскільки без падінь не буває злетів.