Поганий перекус: 5 продуктів, від яких хочеться їсти ще більше
Джерело:інстаграм Олени Кален
Між основними прийомами їжі часто хочеться перекусити чогось смачненького. Рука так і тягнеться взяти в холодильнику йогурт чи посмакувати батончиком по дорозі на роботу. Проте ці та деякі інші продукти навряд чи можуть перебити голод.
Експертка у психології зниження ваги Олена Кален розповіла на своїй сторінці у соцмережах, які продукти ніяк не допоможуть вам насититись. На додаток, їх вважають мало не дієтичними, проте насправді вони можуть спровокувати переїдання.
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Батончики мюслі
Багато хто вважає їх корисними, проте вони мало чим відрізняються від звичайних цукерок – так само піднімають рівень цукру в крові: "Після різкого стрибка цукор різко падає, і людина знову починає відчувати голод", – пояснює психологиня.
Йогурти та смузі
Це одні із найпоширеніших перекусів. Йогурт легко кинути до сумки та вживати будь-де, коли захочеться їсти. Проте через рідку консистенцію такі перекуси швидко перетравлюються, і ви знову за короткий час відчуваєте пустоту у шлунку та голод. Те саме стосується і знежирених йогуртів, які ще багаті на цукор та харчові добавки.
Йогурти швидко викликають голод / Фото Freepik
Курага, фініки тощо
Загалом сухофрукти також містять багато цукру, вони калорійні та набагато менш корисні ніж звичайні фрукти: "Спочатку цукор різко підвищується, а потім під дією інсуліну різко падає, через що глюкози в крові стає недостатньо, і тому почуття голоду повертається", – розповідає Олена Кален.
Сухофрукти дуже калорійні / Фото Unsplash
Якщо ви вже так любите сухофрукти, краще з'їсти їх після основного прийому їжі, як десерт.Підібрати вино до ваших улюблених гарячих страв чи десертів простіше, ніж ви думаєте. Заходьте в інтернет-магазин SHABO, обирайте вино до смаку та експериментуйте, створюючи несподівані поєднання з вашими звичними стравами.
Штучні підсолоджувачі
Поширена думка, що вони корисніші за цукор, тому багато хто вважає за краще додавати замінники цукру у свої перекуси. Проте вони лише посилюють тягу до солодкого, вам хочеться ще і ще, тому без медичних показань їх краще не вживати.
Яєчний білок
Багато людей звикли снідати самим яйцями. Проте, попри поширену думку, яєчний білок засвоюється дуже швидко і після того сніданку без перекусів просто не обійтись:
"Оскільки вранці калорії йдуть не тільки на підтримку активності, але і на завантаження м'язів і печінки глікогеном, то після яєчного сніданку голод виникає дуже швидко", – каже експертка.
Яєчний білок не надто ситний / Фото Unsplash
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Зранку вона радить їсти щось більш ситне – м'ясо або птицю, а страви з яєць чудово підійдуть для вечері.