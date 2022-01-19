Багато співаків, акторів та інших зірок протягом років ставали жертвами грабіжників. У нашому матеріалі ми зібрали тих, кому не пощастило найбільше, адже вони втратили дуже багато.

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Найдорожчі пограбування знаменитостей

Джон Мейєр



Будинок Джона Мейєра пограбували у 2018 році / Фото з інстаграму ​

Співак Джон Мейєр став жертвою крадіїв у 2018 році. Зловмисники прокрались у його будинок у Беверлі-Хіллз. Тоді самого співака вдома не було, тому він не постраждав, а от його улюблена колекція годинників – так. Тоді було вкрадено товари на суму 200 000 доларів. Крім того, з будинку винесли ще й вартісне музичне обладнання. На жаль, крадіїв так і не знайшли.

Аланіс Моріссетт



Пограбували будинок Моріссетт у найбезпечнішому районі Лос-Анджелеса / Фото з інстаграму ​

Хоча співачка Аланіс Моріссетт живе в одному з найбезпечніших районів Лос-Анджелеса, її це не врятувало. Під час пограбування у 2017 році з її будинку у Брентвуді грабіжники винесли цілий сейф з дорогоцінними речами. Загальна сума збитків складала близько 2 мільйоні доларів.

Періс Гілтон



Періс Гілтон ставала жертвою грабіжників 7 разів / Фото з інстаграму ​

Періс Гілтон вже 7 разів ставала мішенню для грабіжників. У період з 2008 по 2009 рік група підлітків під назвою The Bling Ring Gang проникла в її будинок на Беверлі-Хіллз і викрала ювелірні вироби на суму 2 мільйони доларів. До того ж у фотомоделі та акторки пропали з гардероба чимало дизайнерського одягу. У 2013 році будинок знову пограбували, але цього разу Періс втратила свої колекційні фотографії, бікіні та кілька гаманців.

Саймон Ковелл



Грабіжники пограбували будинок, поки Ковелл спав / Фото з інстаграму ​

Будинок відомого американського ведучого Саймона Ковелла грабіжники зуміли обікрасти, коли той був вдома. Це трапилось у грудні 2015 року о 1:20, коли чоловік спав. Тоді у будинку разом ним були його дівчина, син, няня та охоронець. Ведучий втратив коштовності на суму понад 1 мільйон доларів разом з паспортами та дорогими годинниками.

Ріанна



Ріанна постраждала через соцмережі / Фото з інстаграму

Соцмережі можуть підвести зірок у найбільш непередбачуваній ситуації. Зокрема, через інстаграм постраждала співачка Ріанна. Вона опублікувала інформацію про те, що не живе у резиденції, а хтось із мільйонів підписників вирішив цим скористатись і проник у маєток не раз, а двічі. Тоді конкретна вартість вкраденого не була повідомлена, але зірка втратила чимало. Згодом грабіжників затримали та ув'язнили. Як з'ясувалось, вони були причетні і до інших пограбувань знаменитостей.

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Гіларі Дафф



Гіларі Дафф обікрали, поки вона відпочивала / Фото з інстаграму

Гіларі Дафф вирішила похизуватись в соцмережах світлинами з відпочинку у Канаді, але це зіграло з нею злий жарт. У 2017 році зловмисники пробратись у її будинок та вкрали коштовності на суму 100 000 доларів.

Ріта Ора



Ріту Ору обікрали, коли вона була у будинку / Фото з інстаграму

Знаний мисливець на коштовності знаменитостей Чараф Елмудден у червні 2016 року проникнув у будинок британської співачки Ріти Ори. Тоді вона разом зі своєю сестрою перебувала у маєтку. Жінки зачинились у кімнаті, поки зловмисник вкрав ювелірні вироби та техніку на суму 200 000 доларів.

Кім Кардашян



Кім Кардашян грабіжники утримували в будинку / Фото з інстаграму ​

Це пограбування наробило неабиякого галасу у ЗМІ в 2016 році. Тоді від рук зловмисників постраждала Кім Кардашян. Зірка приїхала у Париж, аби відвідати Тиждень моди. Ввечері вона повернулась у свій гостьовий будинок, де на неї чекало 5 грабіжників. Вони увійшли в її кімнату і тримали під дулом зброї. За 49 хвилин зловмисники вкрали каблучку Кім із 20-каратним діамантом, вартістю 4 мільйони доларів, і шкатулку з 12 дорогоцінними прикрасами. Загальна вартість викраденого склала 5,6 мільйона доларів.