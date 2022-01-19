Многие певцы, актеры и другие звезды в течение многих лет становились жертвами грабителей. В нашем материале мы собрали тех, кому не повезло больше всего, они ведь потеряли очень много.

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Самые дорогие ограбления знаменитостей

Джон Майер



Дом Джона Майера ограбили в 2018 году / Фото с инстаграма

Певец Джон Майер стал жертвой воров в 2018 году. Злоумышленники проникли в его дом в Беверли-Хиллз. Тогда самого певца дома не было, поэтому он не пострадал, а вот его любимая коллекция часов – да. Тогда были украдены товары на сумму 200 000 долларов. Кроме того, из дома вынесли еще и стоящее музыкальное оборудование. К сожалению, воров так и не нашли.

Аланис Мориссетт



Ограбили дом Мориссетт в самом безопасном районе Л ос-Анджелеса / Фото с инстаграма

Хотя певица Аланис Мориссетт живет в одном из самых безопасных районов Лос-Анджелеса, ее это не спасло. Во время ограбления в 2017 году из ее дома в Брентвуде грабители вынесли целый сейф с драгоценными вещами. Общая сумма ущерба составляла около 2 миллионов долларов.

Пэрис Гилтон



Пэрис Хилтон становилась жертвой грабителей 7 раз / Фото с инстаграма

Пэрис Хилтон уже 7 раз становилась мишенью для грабителей. В период с 2008 по 2009 год группа подростков под названием The Bling Ring Gang проникла в ее дом на Беверли-Хиллз и украла ювелирные изделия на сумму 2 миллиона долларов. К тому же в фотомодели и актрисы пропало из гардероба немало дизайнерских нарядов. В 2013 году дом снова ограбили, но на этот раз Пэрис потеряла свои коллекционные фотографии, бикини и несколько кошельков.

Саймон Ковелл



Г рабители ограбили дом, пока Ковел спал / Фото с инстаграма

Дом известного американского ведущего Саймона Ковела грабители смогли обворовать, когда тот был дома. Это случилось в декабре 2015 в 1:20, когда Ковелл спал в главной спальне со своей девушкой. Тогда в доме вместе с ним был сын, няня и охранник. Ведущий потерял драгоценности на сумму свыше 1 миллиона долларов вместе с паспортами и дорогими часами.

Рианна



Рианна пострадала из-за соцсети / Фото из инстаграма

Соцсети также могут подвести звезды в самой непредсказуемой ситуации. В частности, из-за инстаграма пострадала певица Рианна. Она опубликовала информацию о том, что сейчас не живет в резиденции, а кто-то из миллионов подписчиков решил воспользоваться этим и не раз, а дважды. Тогда конкретная стоимость украденного не была поставлена ​​в известность, но звезда потеряла немало. Впоследствии грабителей задержали и арестовали. Как выяснилось, они были причастны и к другим ограблениям знаменитостей.

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Хиллари Дафф



Хиллари Дафф обворовали, пока она отдыхала / Фото с инстаграма

Хиллари Дафф также решила похвастаться фотографиями с отдыха в Канаде в соцсетях, но это сыграло с ней злую шутку. В 2017 году злоумышленники проникли в ее дом и украли драгоценности на сумму 100 000 долларов.

Рита Ора



Риту Ору обокрали, когда она была в доме / Фото из инстаграма

Известный охотник на драгоценности знаменитостей Чараф Элмудден в июне 2016 года проник в здание британской певицы Риты Оры. Тогда она вместе со своей сестрой находилась в доме. Женщины закрылись в комнате, пока злоумышленник украл ювелирные изделия и технику на сумму 200 000 долларов.

Ким Кардашьян



Ким Кардашьян грабители удерживали в доме / Фото с инстаграма