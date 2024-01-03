Тому важливо не лише підібрати якісну косметику, а й правильно її використовувати, аби не досягти протилежного ефекту. Разом з тим, кожна жінка – індивідуальна, а отже один і той самий прийом може одночасно створювати ефектний образ, і навпаки – ще більше підкреслювати недоліки.

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Найпоширеніші помилки у макіяжі

Жінки у щоденному макіяжі можуть припускатися помилок, які візуально роблять старішими. Так, нанесення занадто великої кількості тонального крему може підкреслити зморшки й вони будуть здаватися ще більшими.

Саме тому важливо підібрати тональну основу та консилер, який відповідає тону шкіри, включаючи усі відтінки. Адже світліші відтінки можуть надати хворобливого вигляду, а темніший тональний крем – додасть ефекту засмаги й візуально зістарить обличчя.

При нанесенні необхідно добре розтушовувати тональний крем та консилер пензликом або спонжем, не варто також забувати про ділянку шиї, адже це теж важлива складова макіяжу. Щоб макіяж був повноцінним, треба також використовувати пудру. Але не варто забувати, що все має бути в міру, адже товстий шар також підкреслюватиме недоліки.



Вдало підібрана тональна основа – запорука неймовірного макіяжу / Фото Pexels

Використання темних тіней для повік – друга найпоширеніша помилка. Такий макіяж личить лише деяким, а іншим навпаки – додає кілька років. До того ж з віком очі набувають більш закритого погляду, коли верхня повіка виглядає пухкішою. У таких випадках треба використовувати світлі відтінки, аби погляд був відкритим. Темні тіні, навпаки, підкреслюють мімічні зморшки, а очі набувають різкого погляду. Це у комплексі візуально також додає віку.

Якщо необхідно зробити акцент на очах, то краще виділити їх тонкою стрілкою або ж обрати туш, яка зробить вії довшими.



Виразний погляд залежить від вдало підібраних тіней та туші / Фото Pexels

Третя з поширених помилок – нехтування бровами. Останніми роками у макіяжі з'являється все більше трендів, які візуально роблять брови ширшими. Проте тут варто бути обачними, аби не перебрати міру. Занадто тонкі брови також можуть візуально додати віку, тому їх за можливості краще підфарбувати. Не обов'язково відразу звертатися до б'юті-майстрів, достатньо підібрати необхідний відтінок олівця для брів і заповнити ділянки, де візуально не вистачає волосся. Також треба дотримуватися природної лінії брів.

Ці помилки у макіяжі є досить популярними й припуститися їх може будь-хто. Однак пам'ятайте – те, що не пасує одній людині, може зробити іншу набагато привабливішою й навпаки.