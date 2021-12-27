Відповідний ролик став популярним у китайській соцмережі Douyin (аналог тіктоку, – Life 24). Перукар навіть пожартував, що буквально омолодив клієнта. Адже той виглядав буквально на всі 60 років!

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Як перукарю вдалося приховати лисину

Вони вирішили скористатися перукою, яку буквально приклеюють до голови. Під час таких процедур використовують спеціальну суміш на основі білка.

Якщо акуратно доглядати за таким волоссям, то воно "прослужить" упродовж кількох років. Крім того, перуку можна промивати шампунем та кондиціонером, і вона стійка до вітру.

Як виглядав чоловіка до перевтілення / Скриншот Douyin 1527504536

Спершу перукар виміряв голову чоловіка, щоб дізнатися, наскільки велика перука потрібна для клієнта. Згодом він підрівняв волосся, наніс спеціальний клей, а вже після цього – приклав перуку. Спершу вона була дуже-дуже пишна.

Перука для клієнта / Фото Скриншот Douyin 1527504536

Наприкінці процедури перукар добряче підстриг штучне волосся, щоб воно гармонійно поєдналося зі справжнім. Погляньте на його перевтілення! Важко повірити, що це – звичайна перука. Та й зверніть увагу, наскільки візуально помолодшав клієнт.

Перевтілення чоловіка / Фото Скриншот Douyin 1527504536

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Користувачі соцмережі були вражені настільки крутими змінами. Люди погодилися, що чоловік дійсно помолодшав щонайменше на 20 років: