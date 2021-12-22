Герої нашої добірки поділилися своїми цікавими перевтіленнями. Вони вирішили запустити бороду – і точно не пошкодували, адже вона їм дійсно личить. Дехто одразу перетворився із юнака у брутального вікінга!

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Непогано так! Але зауважимо, що між фото 10 років різниці

Фото reddit Mikeosis

До – після

Фото reddit Wise-Knowledge-3471

Хлопець вже рік відрощує бороду

Фото reddit Softdaddy

Гарна ідея!

Фото reddit kajola1969

Різниця між фото – 3 місяці

Фото imgur makemusicmakemone

Хлопець дійсно змінився!

Фото reddit LonelyBunchaBaloney

"Утеплився" до зими

Фото інстаграм luddit66

Вау!

Фото reddit Synthiviper

Як краще?

Фото imgur matyiq

Шість тижнів різниці

Фото reddit Grassmartian