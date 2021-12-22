Герои нашей подборки поделились своими интересными перевоплощениями. Они решили запустить бороду – и точно не пожалели, ведь она им действительно подходит. Кое-кто сразу превратился из юноши в брутального викинга!
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Неплохо! Но заметим, что между фото 10 лет разницы
Фото reddit Mikeosis
До – после
Фото reddit Wise-Knowledge-3471
Парень уже год отращивает бороду
Фото reddit Softdaddy
Хорошая идея!
Фото reddit kajola1969
Разница между фото – 3 месяца
Фото imgur makemusicmakemone
Парень действительно изменился!
Фото reddit LonelyBunchaBaloney
"Утеплился" к зиме
Фото инстаграм luddit66
Вау!
Фото reddit Synthiviper
Как лучше?
Фото imgur matyiq
Шесть недель разницы
Фото reddit Grassmartian