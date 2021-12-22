Герои нашей подборки поделились своими интересными перевоплощениями. Они решили запустить бороду – и точно не пожалели, ведь она им действительно подходит. Кое-кто сразу превратился из юноши в брутального викинга!

Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic брют и курица, запеченная с картофелем

Неплохо! Но заметим, что между фото 10 лет разницы

Фото reddit Mikeosis

До – после

Фото reddit Wise-Knowledge-3471

Парень уже год отращивает бороду

Фото reddit Softdaddy

Хорошая идея!

Фото reddit kajola1969

Разница между фото – 3 месяца

Фото imgur makemusicmakemone

Парень действительно изменился!

Фото reddit LonelyBunchaBaloney

"Утеплился" к зиме

Фото инстаграм luddit66

Вау!

Фото reddit Synthiviper

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Как лучше?

Фото imgur matyiq

Шесть недель разницы

Фото reddit Grassmartian