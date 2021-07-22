Помреш самотньою: внучка отримала кумедне побажання від дідуся

Любов та турбота можуть бути дуже різними: дівчина показала, які побажання їй надсилає 91-річний дідусь… Вони трішки моторошні, але дуже милі.

Меган Елізабет частенько публікує переписку зі своїм дідусем у тіктоці meganelizabeth1016. Зазвичай він ділиться з нею цікавими фактами, які раніше прочитав у новинах: а в одному із останніх побажань дідусь переживав, щоб внучка якнайшвидше знайшла другу половинку, бо може залишитися самотньою до кінця життя!

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Це дідусь. Я читав статтю, в якій писали, що, якщо ви не знайдете собі партнера до 29 років, то, скоріш за все, помрете у самотності. Твій день народження вже через 3 місяці. Просто хотів, щоб ти знала, – написав він.

Повідомлення від дідуся / Скриншот тікток meganelizabeth1016

Меган вже звикла до такої особливої турботи. У відповідь вона просто подякувала. Утім, це не єдине побажання від нього: дівчина показала скриншоти інших кумедних, але дуже милих і добрих повідомлень від дідуся.

"Меган, це дідусь. Сподіваюся, що ти втримуєш свою вагу. Пам’ятай, що у нашій сім’ї страждають від хвороб серця".

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Інше повідомлення від дідуся стосувалося проблем із алкоголем.

Привіт, Меган. Це дідусь. Сподіваюся, ти не вживаєш багато алкоголю. Бачив у новинах, що продажі алкоголю просто захмарні, бо мілленіали в депресії. Люблю тебе завжди, дідусь.

Меган з дідусем / Скриншот тікток meganelizabeth1016

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Ці повідомлення шалено розчулили підписників дівчини. Відео переглянули майже 7 мільйонів разів, ось найпопулярніші коментарі: