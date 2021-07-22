Меган Элизабет частенько публикует переписку со своим дедушкой в ​​тиктоке meganelizabeth1016. Обычно он делится с ней интересными фактами, которые ранее прочитал в новостях: а в одном из последних пожеланий дедушка переживал, чтобы внучка быстрее нашла вторую половинку, потому что может остаться одинокой до конца жизни!

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Это дедушка. Я читал статью, в которой писали, что, если вы не найдете себе партнера до 29 лет, то, скорее всего, умрете в одиночестве. Твой день рождения уже через 3 месяца. Просто хотел, чтобы ты знала, – написал он.

Сообщение от дедушки / Скриншот тикток meganelizabeth1016

Меган уже привыкла к такой особой заботы. В ответ она просто поблагодарила. Впрочем, это не единственное пожелание от него: девушка показала скриншоты других забавных, но очень милых и добрых сообщений от дедушки.

"Меган, это дедушка. Надеюсь, что ты удерживает свой вес. Помни, что в нашей семье страдают от болезней сердца".

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Другое сообщение от дедушки касалось проблем с алкоголем.

Привет, Меган. Это дедушка. Надеюсь, ты не употребляешь много алкоголя. Видел в новостях, что продажи алкоголя просто заоблачные, потому что миллениалы в депрессии. Люблю тебя всегда, дедушка.

Меган с дедушкой / Скриншот тикток meganelizabeth1016

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Эти сообщения безумно растрогали подписчиков девушки. Видео просмотрели почти 7 миллионов раз, вот самые популярные комментарии: