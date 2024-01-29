Тренери з продуктивності та кар'єрного зросту дали поради, як отримати максимальну віддачу від проведеного дня. Незалежно від того, чи необхідно раціонально розподілити час, чи необхідно закрити проєкт, коучі радять скористатися наступними порадами.

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Носіть варіацію одного одягу

Психотерапевт із Нью-Йорка Джонатан Альперт рекомендує зберігати простий гардероб для роботи. Він пояснив, що таким чином людина не витрачає багато часу на вибір одягу. До прикладу він наводить Марка Цукерберга з його худі, а також Стіва Джобса у класичному вбранні – чорна водолазка та джинси.

Я дійсно хочу очистити своє життя й зробити його таким, щоб мені довелося приймати якомога менше рішень щодо будь-чого, окрім того, що найкраще слугує нашому суспільству. Мені дуже пощастило, що я можу прокидатися щодня і допомагати обслуговувати понад мільярд людей. І я відчуваю, що не виконую свою роботу, коли витрачаю частину своєї енергії на безглузді речі,

– наводить слова Цукерберга психотерапевт.

Альперт додав, що простий одяг значно економить час зранку, що впливає на продуктивність.



Робочий гардероб має містити варіації одного одягу / Фото Freepik

Ранкова мотивація

Недарма у світі існує приказка, що людина свого щастя коваль. Коуч і консультант особистісного розвитку Деб Гаррісон зазначає, що ранкова мотивація – це запорука успішного дня. Мовиться не лише про позитивний настрій, але й про планування.

Так, зранку можна продумати справи на день. Можна подумки уявити, як людина виконує ці завдання. Коуч радить супроводжувати такі думки хвалою.

Ви можете говорити про себе позитивно, кажучи на кшталт: "Я докладу всіх зусиль і буду пишатися тим, чого я досяг",

– заявила Деб, додаючи, що такі розмови з собою надають впевненості та налаштовують на спокій.

Склянка чистої води

Обов'язково зранку необхідно випити склянку чистої води. Ця порада може здаватися банальною, однак експерти пояснюють, що тіло дорослої людини складається у середньому на 65% з води, кров – на 82%, мозок – на 85%, а м'язи – на 75%. Окрім того, останні дослідження продемонстрували, що достатнє вживання води запобігає хворобам.



Зранку важливо пити воду / Фото Freepik

Планування головних завдань на день

Чудовий спосіб розпочати день, аби він видався успішним та продуктивним, – спланувати головні завдання. Мовиться не про активність, а й таку діяльність, яка допоможе покращити роботу.

Експерти зауважили, що ясне визначення пріоритетів – імпульс до продуктивного та успішного дня.

Роздуми перед сном

Засновник коучінгової фірми Мітчелл Крізі радить перед сном поставити собі запитання: "Що мені потрібно спочатку зробити вранці?". Не обов'язково давати відповідь на це питання, однак торкнутися підсвідомості важливо. Крізі пояснив, що поки людина спить, то підсвідомість формує такий собі "список справ".

Коли ви прокинетеся, ви точно знатимете, який електронний лист надіслати, який пост написати або матимете відповідь на проблему, над якою ви мучилися, – і все це ще до початку робочого дня,

– наголосив коуч.