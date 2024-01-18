Докладаючи невеликі зусилля зараз, ви можете отримати значні винагороди в майбутньому. Як не зійти з цього шляху і провести максимально організований 2024 рік, починаючи від сьогодні, розповідаємо далі.

До теми Як не зійти на пів шляху до своєї мети: що робити, якщо новорічні цілі вже хочеться скасувати

Знайдіть свою мотивацію

Еббі Сангмейстер, терапевтка і тренерка з вигорання, каже, що ви можете почати втілення своїх цілей будь-коли, якщо розумієте свій намір.

Чому ви ставите цю ціль? Пов’яжіть із цим сильні емоції разом із візуалізацією того, як ви будете почувати на цьому шляху та коли досягнете дуже конкретної мети,

– радить експертка.

Ставте досяжні цілі

Коли ви з’ясуєте причину, чому вам потрібно досягнути своєї цілі, і знайдете мотивацію, переконайтеся, що ваша мета справді досяжна.

Зробіть мету досяжною, щоб ви могли до неї рухатися. Наприклад, схуднути на 30 фунтів (понад 13 кілограмів) за 30 днів, ймовірно, неможливо для більшості людей. Але виходити й робити якісь рухи щодня – цілком реально,

– пояснює Еббі Сангмейстер.

Почніть повільно виробляти стійкі звички

Не намагайтеся змінити все у своєму житті одразу. Терапевтка Холлі Свайр стверджує, що починати повільно – це більш стійкий підхід.

Люди найчастіше досягають успіху, починаючи повільно й виробляючи постійні звички. Бути терплячим до себе, намагаючись внести зміни, допоможе вам мати більше впевненості у собі. Мені подобається нагадувати собі, що маленькі зміни також мають значення,

– ділиться терапевтка.

Перетворіть свою слабкість на силу

Перетворення слабкостей на сильні сторони особливо важливо для досягнення фітнес-цілей. Наприклад, якщо ви намагаєтеся пробігти марафон, дуже важливо для початку зміцнити свої м’язи.

Тренування слід проводити принаймні три рази на тиждень, зосереджуючись на покращенні ключових областей, таких як сідничні м’язи та підколінні сухожилля, а також спина. Коли ви починаєте, важливо розуміти свої слабкі сторони та визначити пріоритети, щоб перетворити їх на сильні сторони,

– зазначає Луїс Чандлер, інструктор і тренер.

Просіть про підтримку

Просити про допомогу – це не соромно, незалежно від того, що ви вирішили зробити. Керрі Роуз, сертифікована лайф-коуч, пропонує попрацювати з коучем, який допоможе скласти план досягнення цілі.

Лайф-коуч – це зовнішня, об’єктивна підтримка, яка може допомогти вам визначити стратегію ваших цілей і взяти за них відповідальність,

– пояснює експертка.

Однак вона додає, що залежно від мети, будь-яка стороння допомога може бути корисною. Наприклад, якщо ціль – припинити або скоротити вживання алкоголю, можна звернутися до терапевта або знати місцеву групу підтримки, а якщо ціль – підтримувати дім охайнішим, тут можуть бути корисними послуги професійного організатора простору.