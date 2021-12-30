Автори цих подарунків – люди з безперечно крутим почуттям гумору. Вони потішили близьких настільки ефектними сюрпризами, що ті просто плакали зі сміху. До прикладу, один креативний хлопчина подарував дружині постіль, на якій було видрукуване його гігантське обличчя. Хотілося б побачити її реакцію, коли вона вперше це побачила!

Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют

Внук попросив у бабусі 100 подарунків з магазину "Все по 1 долару". Бабуся прийняла виклик

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Тут бабуся пообіцяла, що подарує внуку піцу на Різдво

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Ще один смачний подарунок! Дівчина сказала хлопцю, що він отримає на Різдво лише чізбургер

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Чоловікові часто в дитинстві дарували кольорові олівці. Тепер він ненавидить їх, бо в нього дальтонізм. Дружина купила iPhone і заховала його в коробку з олівцями

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Як це мило!

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Просто ідеальний подарунок!

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Внук хотів Apple Watch. Ось, що подарувала бабуся

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Це геніально!

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Цікаво, а що це таке?

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Чоловік дуже задоволений подарунком!

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