Авторы этих подарков – люди с бесспорно крутым чувством юмора. Они порадовали близких настолько эффектными сюрпризами, что те просто плакали от смеха. К примеру, один креативный паренек подарил жене постель, на которой было отпечатано его гигантское лицо. Хотелось бы увидеть ее реакцию, когда она впервые это увидела!

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Внук попросил у бабушки 100 подарков из магазина "Все по 1 доллару". Бабушка приняла вызов

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Здесь бабушка пообещала, что подарит внуку пиццу на Рождество

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Еще один вкусный подарочек! Девушка сказала парню, что он получит на Рождество только чизбургер

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Мужу часто в детстве дарили цветные карандаши. Теперь он ненавидит их, потому что у него дальтонизм. Жена купила iPhone и спрятала его в коробку с карандашами

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Как это мило!

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Просто идеальный подарок!

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Внук хотел Apple Watch. Вот что подарила бабушка

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Это гениально!

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Любопытно, а что это такое?

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Мужчина очень доволен подарком!

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