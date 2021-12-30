Потішили рідних: 10 крутих подарунків, з яких реготала вся сім'я
30 грудня 2021 , 14:07Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Правду кажуть, що отримувати подарунки – приємно. А дарувати їх – ще ліпше. Але деякі сюрпризи краще робити лише для рідних: не кожен зрозуміє такі "приколи".
Автори цих подарунків – люди з безперечно крутим почуттям гумору. Вони потішили близьких настільки ефектними сюрпризами, що ті просто плакали зі сміху. До прикладу, один креативний хлопчина подарував дружині постіль, на якій було видрукуване його гігантське обличчя. Хотілося б побачити її реакцію, коли вона вперше це побачила!
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Як це мило!
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Просто ідеальний подарунок!
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Це геніально!
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Цікаво, а що це таке?
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