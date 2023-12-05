Як відбувається подорож Санти, які подарунки отримують діти, а також про те, хто допомагає зимовому чарівнику, розповідаємо далі.

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Як подорожує потяг Санти

Нещодавно поїзд Санти здійснив свою 81-у поїздку та подарував радість дітям на сході штату Кентуккі, Теннессі та на південному заході Вірджинії.

Це найдовший парад Санти в Сполучених Штатах. Радість, яку ми бачимо на обличчях людей, – це те, що робить його найбільш особливим для мене,

– каже 44-річний Браян Такер, віцепрезидент із корпоративних комунікацій залізничної вантажної компанії CSX, яка допомагає організовувати цю подорож.

"Потяг Санти" розпочав свою роботу у 1943 році. Щороку він доставляє 15 тонн іграшок, ласощів та одягу для дітлахів, що мешкають у горах Аппалачі.

80-річна Рут Манн Коллінз згадує, як у дитинстві пройшла понад милю (близько 1,6 кілометра) пішки зі своїми п’ятьма братами та п’ятьма сестрами, щоб зустріти поїзд Санти. Тепер вона добровільно допомагає Санті вантажити та роздавати подарунки.

Потяг рухається по колії, сурмить, а діти кричать, сміються і стрибають вгору та вниз. Це варте кожної хвилини. Це просто чудово,

– ділиться Рут Коллінз.

Вона додає, що її батьки не могли дозволити собі різдвяні подарунки для 11 дітей, тому вони відвідували поїзд Санти.

Зустрічають потяг Санти тисячі дітей та дорослих у різних містечках / Фото фейсбук @The Santa Train

Вони ніколи нас не підводили. Без цього потягу я б не могла отримати багато на Різдво,

– пояснює жінка.

Рут Коллінз працює разом із приблизно 100 волонтерами, близько 30 людей – це частина її сім’ї. Вони допомагають вантажити та розвантажувати поїзд, роздавати печиво та пластівці для сніданку разом з іграшками та зимовим одягом.

Я хочу віддячити й допомогти, щоб інші діти отримали щось на Різдво, як це було зі мною. Я була дитиною на цій трасі багато років тому,

– пояснює волонтерка.

Вона каже, що їй подобається бачити щастя на дитячих обличчях.

Ми дбаємо про те, щоб у кожної дитини було Різдво. Можливо, це небагато, але дитину одна іграшка вже може зробити щасливою. Це змушує мене посміхатися,

– додає Рут Коллінз.

Крім неї та інших волонтерів, протягом багатьох років до щорічного святкового поїзда долучалися такі знаменитості, як Емі Грант, Елісон Краусс, Марті Стюарт, Рікі Скеггс.