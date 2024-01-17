У чому суть такої вечірки, як її організувати та які ідеї для презентацій використати, розповідаємо далі. Гарантуємо: такі посиденьки минуть незабутньо.

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Що таке вечірка з PowerPoint

За своєю суттю вечірка з PowerPoint – це посиденьки, для яких учасники створюють презентації та потім проводять виступи на обрані ними теми.

Смачна їжа та напої, тематичні костюми, запитання та відповіді та інші веселі додатки також можуть стати частиною цієї вечірки.

Однак головним елементом все ж лишаються презентації, зроблені у Microsoft PowerPoint або завдяки будь-яким іншим інструментам.

Як організувати вечірку з PowerPoint

Щоб спланувати та організувати власну вечірку з PowerPoint, спочатку зберіть групу людей, яким, на вашу думку, така ідея сподобається. Вечірки PowerPoint підходять не для всіх і не для кожного приводу – такі заходи краще залишати для невеликих груп дорослих, молоді чи підлітків, які добре знайомі та люблять проводити час разом.

Коли запрошуватимете людей, поясніть очікування від вечірки. Який ліміт часу або слайдів для кожної презентації? Який дрес-код? Вечірка з PowerPoint тематична чи на вільну тематику? Також подбайте, щоб гості не мали однакових тем. Попросіть усіх надіслати вам свої ідеї завчасно, щоб уникнути повторів.

Ідеї тем для вечірки з PowerPoint

Готові організувати власну тематичну вечірку PowerPoint? Ось декілька ідей для веселих посиденьок:

Смішна історія

Оберіть історичну особу чи подію та смішно розкажіть про неї. Нехай кожен одягнеться відповідно до образу свого персонажа чи епохи, а гості ставлять цікаві питання один одному.

Найкраще (щось) всіх часів

Нехай кожен учасник обере фільм, телешоу, відеогру, настільну гру, вигаданого персонажа, їжу, місто тощо, і спробує довести, що його вибір найкращий за всі часи. Визначте теми в одному жанрі, щоб розпалити невелику дружню дискусію.

Теорії змови

Попросіть кожного вибрати теорію змови та представити так, щоб переконати всіх, що вона справді може бути правдою.