Ці кулінарні митці змогли приготувати унікальні страви, вартість яких сягає тисячі доларів. 24 канал ділиться добіркою шедеврів, скуштувати які зможе не кожен.

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7 дуже дорогих страв

Пельмені за 2,4 тисячі доларів



Пельмені за 2,4 тисячі доларів / Фото Reddit

Ці пельмені складно назвати звичною стравою, адже вони люмінесцентні, тобто святяться в темноті. Такий ефект вони отримали завдяки додаванню залоз особливого анчоуса, що світиться. Унікальну страву можна скуштувати у ресторані Golden Gates.

Суп за 10 тисяч доларів



Суп за 10 тисяч доларів / Фото Reddit

Для китайських імператорів ця страва – класика святкового столу. Особливість її полягає у тому, що суп готують з гнізд стрижів-саланганів – птахів, які оселяються на урвищах скель і в печерах. Вони вміють будувати їстівні гнізда, у склад яких входять водорості, пташина слина та невеликі домішки рибної ікри. Така висока вартість страви зумовлена складністю видобутку гнізд, адже скелелазам доводиться заради цього ризикувати власним життям.

Бургер за 5 тисяч доларів



Бургер за 5 тисяч доларів / Фото Reddit

Ви досі не знали, з чого можна приготувати бургер за 5 тисяч доларів? Так от, унікальна страва FleurBurger в основному складається з трюфелів: цілісні трюфелі, соус і навіть булочка бріош. У вартість страви також входить гарнір та пляшка дорого вина.

Мексиканське тако за 25 тисяч доларів



Мексиканське тако за 25 тисяч доларів / Фото Reddit

Зазвичай мексиканська кухня тішить любителів своїми демократичними цінами, проте ресторан Frida вміло береться руйнувати такі стереотипи, тому готують страви за десятки тисяч доларів. Вони змогли представити світу найдорожче тако, яке готують з кукурудзяного млинця, яловичини Кобе, м'яса лангуста, чорного трюфелю, сиру брі, ікри білуги, перцю морит, текіли Ley та особливих кавових зерен копа лювак.

Піца за 12 тисяч доларів



Піца за 12 тисяч доларів / Фото Reddit

Так-так, піцу за 12 тисяч доларів готують у Louis XIII. Для приготування найкращим шеф-кухарям потрібно аж три дні. Її тісто замішується з особливої ​​арабської муки та рожевої солі, а в начинку входить три види осетрової ікри, омари та сир з молока буйвола.

Заморожений шоколад за 25 тисяч доларів



Заморожений шоколад за 25 тисяч доларів / Фото Reddit

Цей десерт не здивує новим інгредієнтом: він складається з морозива та шоколаду. Унікальність полягає у рідкісних какао-бобах, з яких вони виготовлені. Ласощі прикрашають чорні трюфелі та їстівне золото. Тому головна родзинка цього десерту – це подача: заморожений шоколад подають в алмазному келиху із золотою ложечкою, яку після трапези можна забрати із собою.

М'ясний пиріг за 15 тисяч доларів



М'ясний пиріг за 15 тисяч доларів / Фото Reddit

Справжні гурмани всі, як один, стверджують, що смачнішої страви годі й знайти, як англійський м'ясний пиріг із мармуровою яловичиною. Він ароматний, ситний і швидко втамує голод кількох голодних чоловіків. Готують цю страву з унікальної начинки, куди входить мармурова яловичина Вагью, гриби мацутаке, трюфелі та харчове золото. Зазвичай відвідувачі наважують скуштувати лише один шматочок, вартість якого складає 1500 – 2000 доларів.