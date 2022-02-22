Эти кулинарные художники смогли приготовить уникальные блюда, стоимость которых достигает тысяч долларов. 24 канал делится подборкой шедевров, отведать которые не каждый сможет.

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7 очень дорогих блюд

Пельмени за 2,4 тысячи долларов



Пельмени за 2,4 тысячи долларов / Фото Reddit

Эти пельмени сложно назвать обычным блюдом, ведь они люминесцентны, то есть святятся в темноте. Такой эффект они получили благодаря добавлению желез особого светящегося анчоуса. Уникальное блюдо можно отведать в ресторане Golden Gates.

Суп за 10 тысяч долларов



Суп за 10 тысяч долларов / Фото Reddit

Для китайских императоров это блюдо – классика праздничного стола. Особенность его заключается в том, что суп готовят из гнезд стрижей- саланганов – птиц, поселяющихся на обрывах скал и в пещерах. Они могут строить съедобные гнезда, в состав которых входят водоросли, птичья слюна и маленькие примеси рыбной икры. Такая высокая стоимость блюда обусловлена ​​сложностью добычи гнезд, ведь скалолазам приходится ради этого рисковать собственной жизнью.

Бургер за 5 тысяч долларов



Бургер за 5 тысяч долларов / Фото Reddit

Вы еще не знали, из чего можно приготовить бургер за 5 тысяч долларов? Так вот, уникальное блюдо FleurBurger в основном состоит из трюфелей: цельные трюфели, соус и даже булочка бриош. В стоимость блюда также входит гарнир и бутылка дорогого вина.

Мексиканское тако за 25 тысяч долларов



Мексиканское тако за 25 тысяч долларов / Фото Reddit

Обычно мексиканская кухня радует любителей своими демократичными ценами, однако ресторан Frida умело берется разрушать такие стереотипы, поэтому готовят блюда за десятки тысяч долларов. Они смогли представить миру самое дорогое тако, которое готовят из кукурузного блина, говядины Кобе, мяса лангуста, черного трюфеля, сыра бри, икры белуги, перца морит, текилы Ley и особых кофейных зерен копа лювак.

Пицца за 12 тысяч долларов



Пицца за 12 тысяч долларов / Фото Reddit

Да-да, пиццу за 12 тысяч долларов готовят в Louis XIII. Для приготовления лучшим шеф-поварам нужно три дня. Ее тесто замешивается из особой арабской муки и розовой соли, а в начинку входит три вида осетровой икры, омары и сыр из молока буйвола.

Замороженный шоколад за 25 тысяч долларов



Замороженный шоколад за 25 тысяч долларов / Фото Reddit

Этот десерт не удивит новым ингредиентом: он состоит из мороженого и шоколада. Он состоит из редких какао-бобов. Лакомства украшают черные трюфели и съедобное золото. Поэтому главная изюминка этого десерта – это подача: замороженный шоколад подают в алмазном бокале с золотой ложечкой, которую после трапезы можно унести с собой.

Мясной пирог за 15 тысяч долларов



Мясной пирог за 15 тысяч долларов / Фото Reddit