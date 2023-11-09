Люди звикли, що "головною" в їхньому житті є права рука, адже саме нею більшість людей пишуть, проте є й ті, хто від природи більше користується лівою рукою. Про таких людей у королівській родині – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Більше, ніж просто аксесуар: які брошки носила Єлизавета II і що вони означають

Принц Вільям

Принц Уельський Вільям – лівша. Певною мірою це стало для нього проблемою, оскільки він любить грати в поло, а в цю гру згідно з правилами, потрібно грати правою рукою. Тому принцу довелося навчитися справлятися й нею. Ходять чутки, що старший син Вільяма – принц Джордж – теж має подібну особливість, проте офіційного підтвердження немає.

Принцеса Леонор

Іспанська принцеса та майбутня королева нещодавно під час церемонії присяги на вірність конституції у день свого повноліття підписувала Книгу пошани Конгресу. Вона це робила лівою рукою.

Герцогиня Единбурзька Софі

Улюблена невістка королеви Єлизавети II – герцогиня Софі – лівша, але однаково добре володіє як лівою, так і правою рукою. Це називається амбідекстрія – тобто однаковий розвиток обох рук. Іноді це вроджена здатність, інколи вона виробляється завдяки тренуванням.

Герцогиня Сассекська Меган

Дружина принца Гаррі теж амбідекстр. Пише Меган Маркл правою рукою, нею ж і махає публіці чи тримає сумку, а ось їсть і п'є герцогиня, використовуючи ліву руку.

Королева-мати Єлизавета

Мама королеви Єлизавети II і бабуся принца Вільяма – Єлизавета Боуз-Лайон, теж була лівшою, як і її чоловік король Георг VI. Але, судячи з фото, Єлизавету переучували, оскільки вона часто підписувала книги правою рукою.