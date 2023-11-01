У покійної королеви було понад 100 брошок і деякі з них були справді особливими, адже Її Величність одягала їх тільки на важливі події. Далі у матеріалі читайте про найвідоміші аксесуари королеви Єлизавети II.

Цікаво Названо найпопулярніші тренди макіяжу на осінь 2023: найкращі ідеї з тік току

Брошка-підвіска з перлами Cambridge

Стильна брошка з двома великими перлинами належала свого часу герцогині Кембриджській принцесі Августі – бабусі королеви Марії, яка своєю чергою була бабусею Її Величності і подарувала їй цю прикрасу. Аксесуар доповнював образ королеви на портреті з нагоди 50-річчя монарха. Також вона одягала її під час урочистих виходів чи навіть різдвяних звернень.



Королева Єлизавета ІІ під час урочистого прийому в 2019 році / Фото Getty Images

Діамантові брошки королеви Вікторії

У спадок королеві Єлизаветі II дісталися одразу 3 надзвичайно розкішні брошки – діамантові банти. Це аксесуари у формі банта, інкрустовані діамантами. Ці брошки передавалися з покоління у покоління і зрештою потрапили до Її Величності від її матері.

Королева ніколи не носила більше однієї такої брошки одночасно. Зазвичай ця прикраса доповнювала образ Її Величності на пам'ятних або благочинних заходах. Особливо ця брошка доповнила образ її величності на платиновому ювілеї, який відзначали за 3 місяці до смерті Єлизавети ІІ. Цією прикрасою Її Величність підкреслила не лише елегантний образ, але й свого роду зробила данину пам'яті видатному предку, адже Вікторія та Єлизавета ІІ є найвідомішими жінками британської монархії.

Єлизавета ІІ у брошці королеви Вікторії на платиновому ювілеї: дивіться відео

Траурна брошка королеви-матері

У 2018 році цей аксесуар активно обговорювали по всьому світові. Мова йде про брошку у вигляді пальмового листка, або ж траурну брошку королеви-матері Єлизавети. Матір Її Величності одягала цей аксесуар на похорони батька королеви та носила його під час жалоби. Єлизавета ІІ рідко використовувала цю прикрасу, проте під час візиту Дональда Трампа до Лондона вона обрала саме її. Чимало людей вважають, що таким чином королева висловила своєрідний протест діям американського президента. Річ у тім, що британським монархам заборонено висловлювати політичну позицію, тому цілком ймовірно, що королева могла зробити це іншим способом. Ба більше, підтвердженням цієї теорії є й те, що на першу зустріч з Трампом королева обрала брошку, яку свого часу їй подарував Барак Обама.



Королева Єлизавета ІІ на зустрічі з Трампом / Фото Getty Images

Цікаво, що цю прикрасу ще за життя королева подарувала Камілі – дружині сина Чарльза, яка тепер є королевою-консортом.

"Квітковий кошик"

Це була одна з найособливіших прикрас для Її Величності, адже брошку "Квітковий кошик" їй подарували батьки король Георг VI та королева-консорт Єлизавета на честь народження онука Чарльза – майбутнього короля Великої Британії. Варто відзначити, що Чарльз – перша дитина Єлизавети ІІ та принца Філіпа, тому подарована батьками прикраса і справді стала особливою для монарха, адже була пам'яттю про батьків і про сина.

Один із останніх виходів королеви у цій брошці відбувся у березні 2022 року – на одному із заходів, присвячених 70-річчю її правління.

Це тільки деякі з прикрас легендарної британської королеви, а для того, аби описати усі, потрібно немало часу. Однак факт залишається беззаперечним – брошки були невіддільною частиною стилю королеви, які були не лише аксесуарами, а коштовними історичними пам'ятками.