Проте цій дівчині не пощастило із партнером, адже він виявився дволиким брехуном. У незнайомців була гарна зустріч, але після повернення додому хлопець розчарував дівчину своїм повідомленням.
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Хлопець розчарував дівчину після побачення
Самма поділилась у своєму тіктоці невдалою історією знайомства з хлопцем. Вона розповіла про прекрасне перше побачення і те, що було після. Дівчина повернулась додому і отримала повідомлення від нового знайомого. Вона очікувала запрошення на ще одне побачення, але щось пішло не так. Спершу молодий чоловік подякував за гарну зустріч, а тоді вразив дівчину неприємним коментарем.
Твоя вага мене трохи здивувала сьогодні ввечері. Я розумію, що деяким людям це може подобатись,
– написав хлопець.
Дівчина розчарувалась після побачення / Скриншот з відео
Дівчину дуже образили слова нового знайомого. Проте вона намагається закрити очі на цей негативний досвід і йди далі:
Я хочу вірити, що не всі такі дурні,
– сказала вона у відео.
Користувачі тіктоку вирішили підтримати Самму у коментарях. Вони залишили під відео багато приємних повідомлень:
- "Характер у цього хлопця так собі".
- "Будь ласка, не дозволяйте його недолікам впливати на вашу самооцінку".
- "Ти прекрасна!''.