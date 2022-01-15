Однако этой девушке не повезло с партнером, ведь он оказался двуликим лжецом. У незнакомцев была хорошая встреча, но по возвращении домой парень разочаровал девушку своим сообщением.
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Парень разочаровал девушку после свидания
Самма поделилась в своем тиктоке неудачной историей знакомства с парнем. Она рассказала о прекрасном первом свидании и о том, что было после. Девушка вернулась домой и получила уведомление от нового знакомого. Она ожидала приглашения на еще одно свидание, но что-то пошло не так. Сначала молодой человек поблагодарил за хорошую встречу, а потом поразил девушку неприятным комментарием.
Твой вес меня немного удивил сегодня вечером. Я понимаю, что некоторым людям это может нравиться,
– написал юноша.
Девушка разочаровалась после свидания / Скриншот с видео
Девушку очень обидели слова нового знакомого. Однако она пытается закрыть глаза на этот негативный опыт и иди дальше:
Я хочу верить, что не все так глупы,
– сказала она в видео.
Пользователи тиктока решили поддержать Самму в комментариях. Они оставили под видео много приятных сообщений:
- "Характер у этого парня так себе".
- "Пожалуйста, не позволяйте его недостаткам влиять на вашу самооценку".
- "Ты прекрасна!''.