Однако этой девушке не повезло с партнером, ведь он оказался двуликим лжецом. У незнакомцев была хорошая встреча, но по возвращении домой парень разочаровал девушку своим сообщением.

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Парень разочаровал девушку после свидания

Самма поделилась в своем тиктоке неудачной историей знакомства с парнем. Она рассказала о прекрасном первом свидании и о том, что было после. Девушка вернулась домой и получила уведомление от нового знакомого. Она ожидала приглашения на еще одно свидание, но что-то пошло не так. Сначала молодой человек поблагодарил за хорошую встречу, а потом поразил девушку неприятным комментарием.

Твой вес меня немного удивил сегодня вечером. Я понимаю, что некоторым людям это может нравиться,

– написал юноша.



Девушка разочаровалась после свидания / Скриншот с видео

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Девушку очень обидели слова нового знакомого. Однако она пытается закрыть глаза на этот негативный опыт и иди дальше:

Я хочу верить, что не все так глупы,

– сказала она в видео.

Пользователи тиктока решили поддержать Самму в комментариях. Они оставили под видео много приятных сообщений: