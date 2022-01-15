Приголомшив після побачення: дівчина розчарована, що почула це від хлопця

Перші побачення стають вирішальними для багатьох пар, адже відчути "свою" людину можна з перших хвилин спілкування.

Проте цій дівчині не пощастило із партнером, адже він виявився дволиким брехуном. У незнайомців була гарна зустріч, але після повернення додому хлопець розчарував дівчину своїм повідомленням.

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Хлопець розчарував дівчину після побачення

Самма поділилась у своєму тіктоці невдалою історією знайомства з хлопцем. Вона розповіла про прекрасне перше побачення і те, що було після. Дівчина повернулась додому і отримала повідомлення від нового знайомого. Вона очікувала запрошення на ще одне побачення, але щось пішло не так. Спершу молодий чоловік подякував за гарну зустріч, а тоді вразив дівчину неприємним коментарем.

Твоя вага мене трохи здивувала сьогодні ввечері. Я розумію, що деяким людям це може подобатись,

– написав хлопець.



Дівчина розчарувалась після побачення / Скриншот з відео

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Дівчину дуже образили слова нового знайомого. Проте вона намагається закрити очі на цей негативний досвід і йди далі:

Я хочу вірити, що не всі такі дурні,

– сказала вона у відео.

Користувачі тіктоку вирішили підтримати Самму у коментарях. Вони залишили під відео багато приємних повідомлень: