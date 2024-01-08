До слова, порівнюють 8-річну принцесу Шарлотту з королевою Єлизаветою II не лише через зовнішність, а й неймовірні манери. Фотограф, який зробив цю світлину, заявив, що у ту мить дівчинка була ніби королева.

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"Ніби створена для цього"

Принц Вільям з Кейт Міддлтон та дітьми були 25 грудня 2023 року на різдвяній прогулянці біля церкви Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі. Принцесу Шарлотту сфотографували, коли отримувала та отримувала квіти.

Автор світлини – фотограф Деніел Кемпбелл. Саме він підкреслив схожість принцеси з покійною королевою Єлизаветою II.

Вона була такою ввічливою та впевненою. Це було так, ніби вона була створена для цієї ролі. Усі говорили, наскільки вона схожа на покійну королеву та яка вона елегантна та професійна, як її мама. У неї були ідеальні манери. і сказала молодому хлопцеві, який зробив їй подарунок: "Дякую. Сподіваюся, у вас буде чудове Різдво",

– розповів фотограф.

Фото принцеси Шарлотти, на яких вона схожа на Єлизавету II

До слова, королівські шанувальники також неодноразово порівнювали принцесу Шарлотту з покійною прабабусею, королевою Єлизаветою II.



Дитяче фото королеви Єлизавети II / Фото Getty Images