Привітання з днем народження подрузі: прикольні побажання у прозі та віршах

Подруга – це близька людина, яка завжди підтримає, розділить найважливіші моменти життя та буде поруч, коли це потрібно. Тому не забудьте привітати її з днем народження найкращими словами!

Джерело: Life 24

У день народження найтепліші слова подарують вашій подрузі приємні емоції, тому пропонуємо добірку привітань своїми словами, які зарядять позитивом та піднімуть настрій на цілий день.

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Привітання з днем народження подрузі своїми словами

Моя дорога подруго! У цей чудовий день хочеться бажати тобі лише найтепліших та найприємніших моментів життя! Будь завжди щасливою, успішною, відкритою до вражень! Люблю тебе і дякую, що ти завжди поруч зі мною, це справді безцінно! З днем народження!

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З днем народження, подруго! Лише нещодавно ми з тобою сиділи на лекціях, реготали за горнятком кави після екзаменів та не спали до ранку над курсовими роботами. Я бажаю, аби гумор, цілеспрямованість та радість від простих речей завжди супроводжували тебе на твоєму шляху! І пам’ятай, я завжди підтримуватиму тебе, незважаючи ні на що!

Найкрасивіші вітання для вашої подружки / Фото Pixabay

Сьогодні ти на рік досвідченіша та на рік сміливіша. В чомусь ти змінилась, а в чомусь залишилась тією ж. Та головне, що залишається незмінним: ти – дуже важлива людина в моєму житті. Я дуже хочу, аби все, про що ти мрієш, здійснилось, а кожен задум твій був втілений. Вітаю тебе з днем народження від щирого серця!

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Подруго, вітаю з цим прекрасним днем, адже саме у цей день на світ з’явилась ще одна моя споріднена душа! Я вдячна Всесвіту за те, що знайшла тебе, адже ти подарувала мені стільки щасливих моментів! Будь завжди такою ж веселою, доброю та щирою, якою ти є. Нехай твоє життя буде наповнене добром, любов’ю та позитивом. З днем народження тебе!

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Моя прекрасна подруго! З днем народження! Знаю, як ти любиш нові гарні враження, тому бажаю тобі безліч цікавих пригод та позитивних яскравих емоцій! Нехай кожен новий день буде таким, яким ти його задумала!

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Імениннице, вітаю! Цей світ став прекраснішим з твоєю появою, тому ніколи не забувай любити й цінувати себе! Ти чудова людина і неймовірна подруга! Нехай тобі завжди щастить, нехай тебе завжди оточують вірні друзі, нехай твої бажання завжди співпадають з твоїми можливостями! З днем народження!

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Вітаю, вітаю! У когось сьогодні найкрутіший день у році, і я кваплюсь з найщирішими побажаннями! Бажаю посмішок щодня, бажаю найсвітлішого кохання, бажаю міцного здоров’я, бажаю віри у себе й свої сили! Люблю тебе! З днем народження!

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Моя найдорожча пташко! Нехай сьогодні у тебе буде чудове свято, адже ти заслуговуєш лише найкращого. Бажаю тобі, щоб кожна мить твого життя була радісною та світлою, щоб кожен день дарував щастя, а кожен рік був сонячним та веселим! Вітаю тебе з днем народження!

Подружка буде в захваті від прекрасного привітання / Фото Pixabay

Вітаю іменинницю з її святковим днем! Тішуся, що ми з тобою стали подругами. Ти – чудова, надійна та близька людина. Бажаю постійно прагнути відкривати в цьому світі щось нове для себе, вчитись чомусь цікавому та радіти кожному досвіду. Ніколи не здавайся, йди вперед, а я тихо йтиму поруч, щоб підставити тобі плече.

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З днем народження, дівчино! Нехай твоє життя буде багатим, успішним, радісним та легким! Нехай у ньому стаються дива, живе казка та здійснюються усі мрії.

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Многая літа, подруго! Успіхів тобі в роботі та особистому житті! Нехай в твоєму домі завжди буде тепло, а рідні дарують тобі затишок! Нехай у твоїй сім’ї панує злагода та взаєморозуміння!

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З днем народження, моя улюблена подруго! Будь щасливою, коханою та справжньою. Не бійся бути собою, роби те, що подобається, та живи кожним днем!

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Подруго, вітаю! Бажаю успіхів в усіх починаннях, наснаги та лише гарних новин! Нехай у твоєму серці завжди живе любов, а в душі – спокій та радість. Нехай твоє небо завжди буде безхмарним, а місце під сонцем – найщасливішим!

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Твій день народження для мене не менш важливий, ніж для тебе, адже ти змінила моє життя! З тобою завжди весело, у тебе чудове почуття гумору, ти співчутлива, ти вмієш слухати, ти невгамовна і яскрава особистість. Я ціную кожну хвилину, проведену з тобою. Бажаю тобі, аби твоя нестримна енергія та ентузіазм не згасали, а кожна мить була наповнена сенсом! Вітаю!

Поздоровлення для найкращої подружки / Фото Pixabay

Моя найближча, з днем народження тебе! Сяй, змінюйся й змінюй, радій, даруй, смійся, відпочивай, зростай, отримуй задоволення, здобувай, ділись, приймай, бери та віддавай, дякуй! Люблю і цілую.

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Рідненька, вітаю з твоїм днем! Нехай твоє життя грає барвами, нехай тобі зустрічаються лише привітні люди, нехай дитяча безпосередність завжди буде з тобою. Вітаю від щирого серця!

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Щиро вітаю тебе, улюблена подруго, з днем народження! Дякую за тебе долі, адже таких подруг, як ти, надзвичайно мало. Нехай життя тішить тебе подарунками, а успіх веде тебе за руку. Бажаю багато сонця, ясного неба та легких і світлих доріг! Будь щасливою!

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Вітаю! Душа радіє, а серце співає, бо сьогодні такий важливий день! День народження моєї улюбленої та найдорожчої подруги! Емоції просто переповнюють, адже я дуже хочу, аби ти знала, наскільки ти для мене важлива! Нехай все, чого ти забажаєш, обов’язково здійсниться, нехай увесь негатив залишається осторонь, нехай любов огортає тебе. Бажаю тобі всього неймовірного та прекрасного! З днем народження.

Найкращі привітання у віршах / Фото Pixabay

Красиві вітальні вірші для подруги

У цей прекрасний і чудовий день

Нехай здійсняться всі бажання

Тобі бажаю, подруго, натхнень

Лови від серця тепле привітання.

***

Сьогодні особлива дата в році

День, коли на світі ти з’явилась

Бажаю, щоб в щасливому потоці

Любов із радістю обвилась.

***

Нехай життя влаштує тобі казку

Любов нехай дарує свою ніжність

Нехай щодень вділяє тобі ласку

Хай кожну мить огорне дивовижність.

***

Бажаю усмішок багато

Бажаю вірити у диво

Нехай сьогодні в твоє свято

Навколо буде жваво й гамірливо.

***

У цей чудовий день сьогодні

Нехай радієш щиро ти

Для тебе всі шляхи – безперешкодні

Зумієш всі ти з радістю пройти.

***

Хай кожен день наповниться добром

А з серця радість рясно струменить

Любов нехай розписує пером

Твою кожнісіньку найменшу мить.