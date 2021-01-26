Поздравления с днем рождения подруге: прикольные пожелания в прозе и стихах
Подруга – это близкий человек, который всегда поддержит, разделит важные моменты жизни и будет рядом, когда это нужно. Поэтому не забудьте поздравить ее с днем рождения самыми лучшими словами!
Источник: Life 24
В день рождения теплые слова подарят вашей подруге приятные эмоции, поэтому предлагаем подборку поздравлений своими словами, которые зарядят позитивом и поднимут настроение на целый день.
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Поздравление с днем рождения подруге своими словами
Моя дорогая подруга! В этот замечательный день хочется желать тебе только теплых и приятных моментов жизни! Будь всегда счастливой, успешной, открытой к впечатлениям! Люблю тебя и спасибо, что ты всегда рядом со мной, это действительно бесценно! С днем рожденья!
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С днем рождения, подруга! Только недавно мы с тобой сидели на лекциях, хохотали за чашечкой кофе после экзаменов и не спали до утра над курсовыми работами. Я хочу, чтобы юмор, целеустремленность и радость от простых вещей всегда сопровождали тебя на твоем пути! И помни, я всегда буду поддерживать тебя, несмотря ни на что!
Самые красивые поздравления для вашей подруги / Фото Pixabay
Сегодня ты на год опытнее и на год смелее. В чем-то ты изменилась, а в чем осталась той же. Но главное, что остается неизменным: ты - очень важный человек в моей жизни. Я хочу, чтобы все, о чем ты мечтаешь, осуществилось, а каждый замысел твой был воплощен. Поздравляю тебя с днем рождения от всей души!
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Подруга, поздравляю с этим прекрасным днем, ведь именно в этот день на свет появилась еще одна моя родственная душа! Я благодарна Вселенной за то, что нашла тебя, ведь ты подарила мне столько счастливых моментов! Будь всегда такой же веселой, доброй и искренней, какая ты есть. Пусть твоя жизнь будет наполнена добром, любовью и позитивом. С днем рождения тебя!
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Моя прекрасная подруга! С днем рожденья! Знаю, как ты любишь новые хорошие впечатления, поэтому желаю тебе множество интересных приключений и положительных ярких эмоций! Пусть каждый новый день будет таким, каким ты его задумала!
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Именинница, поздравляю! Этот мир стал прекраснее с твоим появлением, поэтому никогда не забывай любить и ценить себя! Ты замечательный человек и невероятная подруга! Пусть тебе всегда везет, пусть тебя всегда окружают верные друзья, пусть твои желания всегда совпадают с твоими возможностями! С днем рожденья!
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Поздравляю, поздравляю! У кого-то сегодня самый крутой день в году, и я спешу с самыми искренними пожеланиями! Желаю улыбок каждый день, желаю самой светлой любви, желаю крепкого здоровья, желаю веры в себя и свои силы! Люблю тебя! С днем рожденья!
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Моя самая дорогая птичка! Пусть сегодня у тебя будет замечательный праздник, ведь ты заслуживаешь только лучшего. Желаю тебе, чтобы каждый миг твоей жизни была радостным и светлым, чтобы каждый день дарил счастье, а каждый год был солнечным и веселым! Поздравляю тебя с днем рождения!
Подруга будет в восторге от прекрасного поздравления / Фото Pixabay
Поздравляю именинницу с ее праздничным днем! Рада, что мы с тобой стали подругами. Ты - замечательный, надежный и близкий человек. Желаю постоянно стремиться открывать в этом мире что-то новое для себя, учиться чему-то интересному и радоваться каждому опыту. Никогда не сдавайся, иди вперед, а я тихо буду идти рядом, чтобы подставить тебе плечо.
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С днем рождения, подружка! Пусть твоя жизнь будет богатой, успешной, радостной и легкой! Пусть в ней происходят чудеса, живет сказка и осуществляются все мечты.
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С днем варенья, подруга! Успехов тебе в работе и личной жизни! Пусть в твоем доме всегда будет тепло, а родные дарят тебе уют! Пусть в твоей семье царит мир и взаимопонимание!
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С днем рождения, моя любимая подруга! Будь счастливой, любимой и настоящей. Не бойся быть собой, делай то, что нравится, и живи каждым днем!
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Подруга, поздравляю! Желаю успехов во всех начинаниях, добра и только хороших новостей! Пусть в твоем сердце всегда живет любовь, а в душе - покой и радость. Пусть твое небо всегда будет безоблачным, а место под солнцем - счастливым!
Твой день рождения для меня не менее важен, чем для тебя, ведь ты изменила мою жизнь! С тобой всегда весело, у тебя отличное чувство юмора, ты сострадательная, ты умеешь слушать, ты неугомонная и яркая личность. Я ценю каждую минуту, проведенную с тобой. Желаю тебе, чтобы твоя неудержимая энергия и энтузиазм не угасали, а каждый миг был наполнен смыслом! Поздравляю!
Самые прикольные поздравления для лучшей подружки / Фото Pixabay
Моя самая близкая, с днем рождения тебя! Сияй, меняйся и меняй, радуйся, дари, смейся, отдыхай, расти, получай удовольствие, приобретай, делись, принимай, бери и отдавай, благодари! Люблю и целую.
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Родная, поздравляю с твоим днем! Пусть твоя жизнь играет красками, пусть тебе встречаются только приветливые люди, пусть детская непосредственность всегда будет с тобой. Поздравляю от всей души!
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Поздравляю тебя, любимая подруга, с днем рождения! Спасибо за тебя судьбе, ведь таких подруг, как ты, очень мало. Пусть жизнь радует тебя подарками, а удача ведет тебя за руку. Желаю много солнца, ясного неба и легких и светлых дорог! Будь счастливой!
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Поздравляю! Душа радуется, а сердце поет, потому что сегодня такой важный день! День рождения моей любимой и дорогой подруги! Эмоции просто переполняют, ведь я очень хочу, чтобы ты знала, насколько ты для меня важна! Пусть все, чего ты хочешь, обязательно сбудется, пусть весь негатив остается в стороне, пусть любовь окутывает тебя. Желаю тебе всего невероятного и прекрасного! С днем рожденья.
Лучшие поздравления в стихах / Фото Pixabay
Красивые поздравления подруге в стихах
Поздравляю с днем варенья
Пусть исполнятся все твои желания
Желаю, подруга, тебе вдохновения
Лови от сердца теплые признания
***
Сегодня для тебя особая дата
Голосов звучит веселый звон
Желаю, чтобы в сердце, как соната
Любовь и радость пели в унисон
***
Пусть жизнь устроит тебе сказку
Любовь пусть дарит свою нежность
Каждый день пусть дарит тебе ласку
Каждое мгновение пусть дарит чудесность
***
Желаю улыбок много
Желаю верить в чудо
Пусть сегодня в твой праздник
Вокруг будет живо и шумно
***
В этот замечательный день
Пусть искренне радуешься ты
Для тебя все пути – лишь ступень
Сумеешь все ты с радостью пройти
***
Пусть каждый день наполнится добром
А из сердца радость обильно струится
Любовь пусть распишет пером
Твою каждую наименьшую частицу
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