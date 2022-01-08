Онлайн-знайомства – це дуже ризикована гра, адже не завжди в реальності можна зустріти того, кого уявляв під час віртувального спілкування. У цьому переконалась у 30-річна жінка, яка шукала коханого у застосунках для знайомст.

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Жінка була розчарована побаченням

Шукати свого "чарівного принца" – видається нелегким завданням для розлученої жінки. Вона вже була на 4 побаченнях із випадковими онлайн-знайомцями, і всі вони були дуже дивними та безрезультатними. "Зараз я згадую слова подруги, яка сказала мені, що важко бути самотньою, але, хороших чоловіків дуже мало. Я думала, що вона жартує, але за 4 побачення, на яких я була з моменту розірвання шлюбу, я думаю, що вона мала рацію", – розповідає жінка.

Найбільше її здивував чоловік, який прийшов на перше побачення і впродовж всієї зустрічі розповідав про свою колишню дружину.

Він навіть сказав мені, як її звуть, ким вона працює, з ким зустрічається, чому він її ненавидить тощо. Я стільки разів намагалась змінити тему, але це не виходило. Я думаю, що він був просто одержимий нею. Тепер я розумію, чому вона його покинула,

– скаржиться вона.



Жінка познайомилась онлайн і розчарувалась / Фото Unsplash

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Другий чоловік одразу викликав відразу, адже насправді був набагато старшим, ніж на фото у застосунку для знайомств. Ще один все побачення розповідав про свого боса і називав його своїм "героєм". І врешті коло невдалих знайомств замкнув чоловік, який протягом зустрічі хизувався, який він чудовий.