Онлайн знакомства – это очень рискованная игра, ведь не всегда в реальности можно встретить того, кого представлял во время виртуального общения. В этом убедилась 30-летняя женщина, которая искала любимого в приложениях для знакомств.

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Женщина была разочарована свиданием

Искать своего "волшебного принца" – кажется нелегкой задачей для разведенной женщины. Она уже была на 4 свиданиях со случайными онлайн знакомыми, и все они были очень странными и безрезультатными. "Сейчас я вспоминаю слова подруги, которая сказала мне, что трудно быть одинокой, но хороших мужчин очень мало. Я думала, что она шутит, но за 4 свидания, на которых я была с момента расторжения брака, я думаю, что она была права ", – рассказывает женщина.

Больше ее удивил муж, который пришел на первое свидание и на протяжении всей встречи рассказывал о своей бывшей жене.

Он даже сказал мне, как ее зовут, кем она работает, с кем встречается, почему он ее ненавидит и т.д. Я столько раз пыталась сменить тему, но это не получалось. Я думаю, что он был просто одержим ею. Теперь я понимаю, почему она его бросила,

– жалуется она.



Женщина познакомилась онлайн и разочаровалась / Фото Unsplash

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