Про це розповіла психологиня та тренерка по здоровому мисленню Ольга Керхер. Вона виділила 5 основних тем, на які краще не розмовляти на першому ж побачення або хоча б відкласти їх на майбутні зустрічі, коли між вами вибудується відповідний рівень довіри.

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Наголошувати на досягненнях

Романтичне побачення – це не співбесіда, де претендент повинен правильно відповідати на запитання та принести своє резюме з усіма професійними успіхами. Такі розмови можуть створити зайве напруження.

Звісно, поцікавитись, чим займається людина зайвим не буде, проте не треба зосереджуватись лише на цьому і скрупульозно розпитувати про результати, досягнення тощо.

Критикувати своє тіло

Не всі вміють правильно реагувати на компліменти, та й не всі їх люблять. Проте останнє, що потрібно робити, коли вам зробили комплімент – це виправдовуватись. Коли людина із захватом каже, яка у вас красива зачіска, а ви починаєте розповідати її недоліки: і перукарня була дешева, і ось тут локон постійно випадає, та й волосся не в найкращому стані…

У відповідь на комплімент не треба виправдовуватись / Фото Pexels

Краще просто сказати: "Дякую" або попередити співрозмовника, що компліменти зовнішності вам не подобаються взагалі.

Питати про заробіток

Гроші можуть бути досить болючою темою. Детальні розпитування про заробіток на витрати можуть скласти у людини враження, що її банально хочуть використати. Тому фінансового питання потрібно торкатись або пізніше або ж дуже обережно.

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Хвалитися покупками

Кожному хочеться поділитись з ближнім своїми останніми успіхами, проте демонстративно вихвалятись перед малознайомою людиною новим дорогим годинником, кількома машинами чи сумочкою – ознака поганих манер.

Здається, що людині більше просто немає про що розповісти, якщо вона так сильно зосереджена на матеріальних благах.

Не варто говорити лише про свої матеріальні здобутки / Фото Pexels

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Згадувати колишніх

Цілком нормально запитати одне одного про досвід у стосунках, проте не варто пірнати в ностальгію і говорити про це весь вечір. Ви ж прийшли на побачення пізнати нову цікаву вам людину, а не вдесяте жалітись на травматичні попередні стосунки чи ще краще – розповідати про усі переваги колишнього? Сторонній людині такі подробиці зовсім нецікаво, а інколи й неприємно слухати.