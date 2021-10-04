Про що категорично не можна говорити на першому побачення: 5 заборонених тем

Саме після розмови з обранцем на першому побаченні можна відразу ж зрозуміти, чи буде друге. Проте щоб романтична зустріч пройшла справді успішно, потрібно уникати невдалих тем, які лише створять незручну ситуацію.

Про це розповіла психологиня та тренерка по здоровому мисленню Ольга Керхер. Вона виділила 5 основних тем, на які краще не розмовляти на першому ж побачення або хоча б відкласти їх на майбутні зустрічі, коли між вами вибудується відповідний рівень довіри.

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Наголошувати на досягненнях

Романтичне побачення – це не співбесіда, де претендент повинен правильно відповідати на запитання та принести своє резюме з усіма професійними успіхами. Такі розмови можуть створити зайве напруження.

Звісно, поцікавитись, чим займається людина зайвим не буде, проте не треба зосереджуватись лише на цьому і скрупульозно розпитувати про результати, досягнення тощо.

Критикувати своє тіло

Не всі вміють правильно реагувати на компліменти, та й не всі їх люблять. Проте останнє, що потрібно робити, коли вам зробили комплімент – це виправдовуватись. Коли людина із захватом каже, яка у вас красива зачіска, а ви починаєте розповідати її недоліки: і перукарня була дешева, і ось тут локон постійно випадає, та й волосся не в найкращому стані…

У відповідь на комплімент не треба виправдовуватись / Фото Pexels

Краще просто сказати: "Дякую" або попередити співрозмовника, що компліменти зовнішності вам не подобаються взагалі.

Питати про заробіток

Гроші можуть бути досить болючою темою. Детальні розпитування про заробіток на витрати можуть скласти у людини враження, що її банально хочуть використати. Тому фінансового питання потрібно торкатись або пізніше або ж дуже обережно.

Хвалитися покупками

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Кожному хочеться поділитись з ближнім своїми останніми успіхами, проте демонстративно вихвалятись перед малознайомою людиною новим дорогим годинником, кількома машинами чи сумочкою – ознака поганих манер.

Здається, що людині більше просто немає про що розповісти, якщо вона так сильно зосереджена на матеріальних благах.

Не варто говорити лише про свої матеріальні здобутки / Фото Pexels

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Згадувати колишніх

Цілком нормально запитати одне одного про досвід у стосунках, проте не варто пірнати в ностальгію і говорити про це весь вечір. Ви ж прийшли на побачення пізнати нову цікаву вам людину, а не вдесяте жалітись на травматичні попередні стосунки чи ще краще – розповідати про усі переваги колишнього? Сторонній людині такі подробиці зовсім нецікаво, а інколи й неприємно слухати.