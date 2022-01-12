Мабуть, про цю ситуацію ніхто б і не дізнався, якби жінка не розповіла все в одному із популярних місцевих шоу. Люди жорстко розкритикували вибір імені для синочка.

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Жінка не вірила, що зможе народити сина

Після появи на світ дочки, якій зараз 6 років, Джозі нестримно хотіла ще одну дитину. Та кожного разу вагітність передчасно обривалася. Жінка детально не розповідала про свої проблеми, але уточнила, що за цей період втратила багато дітей. Тому вона була щиро шокована, коли завагітніла.

Люцифер народився через шість років після моєї дочки. За цей час я втратила десять дітей. Ніколи не думала, що вже отримаю шанс народити другого малюка, – розповідає Джозі.

Попри те, що перед вагітністю в жінки діагностували геміплегію (параліч половини тіла, – Life 24), хлопчик народився цілком здоровим. Джозі вважає це справжнім дивом.

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Чому вона обрала таке ім’я

Жінка не розуміє, чому люди різко накинулися на неї через Люцифера. Вона ніяк не асоціює це з Біблією. Їй просто сподобалося таке незвичне ім’я. Спершу жінка взагалі думала, що у неї буде дівчинка, тому хотіла назвати її Нарнією. Та після звістки про хлопчика Джозі довго перечитувала книжку з іменами й зрештою зупинилася на Люцифері.

Жінка хотіла унікальне ім’я для дитини / Фото Unsplash

Мене називали атеїсткою. До вчорашнього вечора я навіть не знала, що це таке. У кожного свої погляди… Коли я вибирала це ім’я, то розуміла, що людям воно не сподобається. Але це не їхнє діло. Якщо ти обереш щось унікальне, завжди знайдуться люди, які будуть це критикувати, – пояснює жінка.

Сім’я Джозі по-різному відреагувала на такий вибір імені: родичі були проти, а-от батько ще якось намагався зрозуміти її рішення. Жінка регулярно підкреслює, що вона не є релігійною і взагалі не асоціює це ім’я з нечистю.