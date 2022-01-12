Пожалуй, об эту ситуации никто бы и не узнал, если бы женщина не рассказала все в одном из популярных местных шоу. Люди жестко раскритиковали выбор имени для сынишки.

Интересно Тренд на качество и как это разрушать стереотипы вина Украины, – СЕО SHABO Гиорги Иукуридзе

Женщина не верила, что сможет родить сына

После появления на свет дочери, которой сейчас 6 лет, Джози стремительно хотела еще одного ребенка. Но каждый раз беременность обрывалась раньше времени. Женщина не рассказала подробно о своих проблемах, но уточнила, что за этот период потеряла много детей. Поэтому она была искренне шокирована, когда забеременела.

Люцифер родился шесть лет спустя после моей дочери. За это время я потеряла десять детей. Никогда не думала, что получу шанс родить второго малыша, – рассказывает Джози.

Несмотря на то, что перед беременностью у женщины диагностировали гемиплегию (паралич половины тела – Life 24), мальчик родился вполне здоровым. Джози считает это настоящим чудом.

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO.

Почему она выбрала такое имя

Женщина не понимает, почему люди резко набросились на нее из-за Люцифера. Она никак не ассоциирует это с Библией. Ей просто понравилось такое необычное имя. Сначала женщина вообще думала, что у нее будет девочка, потому хотела назвать ее Нарнией. Но после известия о мальчике Джози долго перечитывала книгу с именами и остановилась на Люцифере.

Женщина хотела уникальное имя для ребенка / Фото Unsplash

Меня называли атеисткой. До вчерашнего вечера я даже не знала, что это такое. У каждого свои взгляды… Когда я выбирала это имя, понимала, что людям оно не понравится. Но это не их дело. Если ты выберешь что-нибудь уникальное, всегда найдутся люди, которые будут это критиковать, – объясняет женщина.

Семья Джози по-разному отреагировала на такой выбор имени: родственники были против, а вот отец еще как-то пытался понять ее решение. Женщина регулярно подчеркивает, что она не является религиозной и вообще не ассоциирует это имя с нечистью.