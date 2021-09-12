Ці чоловіки та жінки явно хотіли мати просто неймовірно ефектний вигляд у своїх соцмережах. Але вони настільки ретельно обробили фотографії, що стали схожими на героїв з комп’ютерних ігор. У таких ситуаціях краще вчасно зупинитися!

Цікаво Що таке міжнародні дегустаційні конкурси та навіщо в них брати участь українським виноробам?

Серйозно?

Фото reddit eskpe

Навіщо це робити?

Фото reddit thelittleEcho

Реально кумедно на це дивитися

Фото reddit arumitabunbun

Упс...

Фото reddit dogtitts

Сумочка трішки вигнулася

Фото reddit iwastouchedbyanangle

Білосніжно!

Фото reddit YouNeedCheeses

Цікавий такий макіяж...

Фото reddit juliakmt

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

Ой...

Фото reddit irresistablechips

Який цікавий контраст!

Фото reddit pezko

Забагато обробки!

Фото reddit GautamXo