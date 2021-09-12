Эти мужчины и женщины явно хотели иметь просто невероятно эффектно в своих соцсетях. Но они настолько тщательно обработали фотографии, что стали похожими на героев из компьютерных игр. В таких ситуациях лучше вовремя остановиться!
Интересно Что такое международные дегустационные конкурсы и зачем в них участвовать украинским виноделам?
Серьезно?
Фото reddit eskpe
Зачем это делать?
Фото reddit thelittleEcho
Реально забавно на это смотреть
Фото reddit arumitabunbun
Упс...
Фото reddit dogtitts
Сумочка немного выгнулась
Фото reddit iwastouchedbyanangle
Белоснежно!
Фото reddit YouNeedCheeses
Интересный такой макияж...
Фото reddit juliakmt
Ой...
Фото reddit irresistablechips
Какой интересный контраст!
Фото reddit pezko
Слишком много обработки!
Фото reddit GautamXo