Про що вони думали: 10 людей, які реально переборщили з фотошопом
12 вересня 2021 , 11:09Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Більшість з нас частенько користується програмами для обробки фотографій, щоб підкреслити свою красу. Це нормально. Але головне тут не перестаратися!
Ці чоловіки та жінки явно хотіли мати просто неймовірно ефектний вигляд у своїх соцмережах. Але вони настільки ретельно обробили фотографії, що стали схожими на героїв з комп’ютерних ігор. У таких ситуаціях краще вчасно зупинитися!
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Серйозно?
Фото reddit eskpe
Навіщо це робити?
Фото reddit thelittleEcho
Реально кумедно на це дивитися
Фото reddit arumitabunbun
Упс...
Фото reddit dogtitts
Сумочка трішки вигнулася
Фото reddit iwastouchedbyanangle
Білосніжно!
Фото reddit YouNeedCheeses
Цікавий такий макіяж...
Фото reddit juliakmtДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Ой...
Фото reddit irresistablechips
Який цікавий контраст!
Фото reddit pezko
Забагато обробки!
Фото reddit GautamXo