Блогерка Anna Ianniello у тіктоці показала власну інтерпретацію зачіски. Вона також поділилася покроковою інструкцією, як її зробити, передає 24 Канал.

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Як зробити ефектний напівхвіст

Як пропонує блогерка, для початку необхідно відділити частину волосся для того, аби заплести дві кіски. Анна не плете їх тугими, а навпаки – легкими та ненатягнутими. Знизу кіски необхідно зав'язати резинками. Краще обирати їх під тон волосся, аби вони були не такими помітними.

Після того, як кіски будуть готові, необхідно зробити хвіст із частини волосся. Аби зачіска мала естетичний вигляд, краще скористатися пінкою для волосся – тоді зачіска буде краще триматися, а власниці не доведеться перейматися через скуйовджене волосся. Напівхвіст необхідно робити високим, оскільки так зачіска буде об'ємнішою.

Коли напівхвіст буде готовий, то треба зв'язати разом дві кіски, перекрутити їх навхрест і в отриманий отвір протягнути хвіст. У такий спосіб напівхвіст матиме цікавіший вигляд, а зачіска – створить ефектний образ.

Покрокова інструкція, як зробити ефектний напівхвіст: дивіться відео

Аби зачіска була об'ємнішою, бажано зробити локони або хвилясті пасма. Їх можна накрутити до того, як робити напівхвіст, або ж після – все залежить від того, як добре волосся тримає кучері.