Це чудово зрозуміли герої нашої добірки. Вони звернулися до непрофесіоналів і отримали настільки жахливі татуювання, що їх взагалі не можна нікому показувати. Прикрості в житті бувають, але такі ситуації справді краще не потрапляти. Надзвичайно невдалі та кумедні татуювання – на Life 24.
Цікаво Супергерої українського вина: Євгенія Ніколайчук
Страшно на це дивитися
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Не відрізниш
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Червоні плямки трішки дивно виглядають
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Зате мило!
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Ой...
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Цей погляд...
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Це геніально!
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Оце так перстень!
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Втомлений метелик
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Ведмедик хоче спати
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Кумедний такий котик
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Ідеальне татуювання
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