Це чудово зрозуміли герої нашої добірки. Вони звернулися до непрофесіоналів і отримали настільки жахливі татуювання, що їх взагалі не можна нікому показувати. Прикрості в житті бувають, але такі ситуації справді краще не потрапляти. Надзвичайно невдалі та кумедні татуювання – на Life 24.

Цікаво Супергерої українського вина: Євгенія Ніколайчук

Страшно на це дивитися

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Не відрізниш

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Червоні плямки трішки дивно виглядають

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Зате мило!

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Ой...

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Цей погляд...

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Це геніально!

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Оце так перстень!

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Втомлений метелик

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Ведмедик хоче спати

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Кумедний такий котик

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Ідеальне татуювання

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