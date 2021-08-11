Это прекрасно поняли герои нашей подборки. Они обратились к непрофессионалам и получили настолько ужасные татуировки, что их вообще нельзя никому показывать. Горести в жизни бывают, но в такие ситуации действительно лучше не попадать. Очень неудачные и смешные татуировки – на Life 24.
Интересно Супергерои украинского вина: Евгения Николайчук
Страшно на это смотреть
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Не отличишь
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Красные пятна немного странно выглядят
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Зато мило!
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Ой...
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Этот взгляд...
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Это гениально!
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Вот это кольцо!
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Уставший бабочка
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Мишка хочет спать
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Забавный такой котик
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Идеальная татуировка
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