У новому образі зірка з'явилася на прем'єрі нової колірної гамми взуття колаборації Fenty x Puma, яка пройшла 17 квітня у Лондоні. Свою яскраву зовнішність та манікюр Ріанна поєднала з костюмом у нейтральних відтінках, що допомогло створити гармонійний образ.
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Манікюр у відтінку перцю чилі буде хітом літа
На прем'єрі Ріанна усіх приємно здивувала новим іміджем, який стане хітом цього літа. Так, співачка перефарбувала волосся у світло-золотистий відтінок блонду, підстригла чубчик і зробила яскравий макіяж. Акцентом нового образу стали саме яскраво-червона помада та манікюр.
Ріанна кардинально змінила образ: дивіться фото
Співачка для нового манікюру обрала яскравий та насичений червоний колір у відтінку перцю чилі. Експерти наголошують, що саме він стане трендовим у манікюрі влітку цього року. Й хоча червоний манікюр не є чимось новим або ультранеординарним, однак він додає свіжості образу.
Трендовий манікюр Ріанни / Фото Getty Images
Яскраві червоні нігті відтінку перцю чилі та такого ж кольору помада "врівноважувалися" нейтральним одягом зірки. Так, Ріанна обрала великий піджак бежевого кольору та штани вільного крою. Співачка доповнила такий оверсайз стиль легендарними кросівками Creeper, сонцезахисними окулярами з тваринним принтом, величезними золотими перснями, сережками та ланцюжками.
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До слова, наприкінці лютого 2024 року Ріанна також оновлювала колір волосся. Тоді співачка обрала карамельний відтінок блонду, який має назву "syrup blonde". Його особливість у тому, що він додає шкірі сяйва й тепла, а сам колір нагадує поєднання цукрового сиропу з паленими карамельними відблисками.