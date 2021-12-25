Різдвяне диво: жінка знайшла на порозі онуку, хоча ніколи не мала дітей

У старшої жінки ніколи не було дітей, тому вона була шокована, коли на порозі зустріла дівчину, яка назвалась онукою.

Ванда Серено все життя була дуже самотньою, адже не мала чоловіка та дітей, а батьки померли багато років тому. Жінка ненавиділа Різдво, адже не мала з ким його святкувати.

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Жінка знайшла онуку напередодні Різдва

Поява молодої дівчини на порозі викликала неабияку злість у Ванди. Її почуття зачепила розповідь про внучку, тому вона спробувала вигнати дівчину і обізвала її шахрайкою.

Історія Ванди

Багато років тому, коли жінці було лише 16, вона закохалась. Проте її заможним батькам не сподобався кавалер, тому вони були проти відносин. Дівчина все ж не слухала батьків, а згодом дізналась, що вагітна. Її хлопець Давид запевнив, що зможе утримувати сім'ю та дитину, але дівчина не була в цьому впевнена.

Тоді вона вирішила розповісти про вагітність своїм батькам. Тато захотів поговорити із коханим дівчини, а коли повернувся, то розповів, що Давид не збирається одружуватись з Вандою і виховувати дитину. Дівчина була розбита і не знала, що робити далі.

Тоді мати запропонувала Ванді народити дитину і віддати на усиновлення, батьки пообіцяли знайти для малюка найкращу сім'ю, але дівчина все ж була проти. Такі перипетії призвели до передчасних пологів. Лікарі побоювалися за життя молодої матері і зробили невідкладний кесарів розтин. Коли Ванда прокинулася, її мати й батько були поруч і плакали. Вони повідомили, що дитина померла. Протягом 40 років жінка оплакувала свого маленького сина, якого так ніколи й не бачила.



Жінка все життя була самотньою / Фото Unsplash

Возз'єднання сім'ї

Жінка знову відчула біль через втрату сина і грубо відповіла молодій дівчині, що у неї немає дітей, адже син помер.

Мертвий? Ні! Мій тато дуже живий! Він народився 5 січня 1982 року в лікарні Mercy Hospital в Сіетлі,

– сказала молода дівчина.

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Ванда була приголомшена та спантеличена такою новиною. Вияснилось, що її син завжди жив поруч, але вона навіть про це не здогадувалась. Він хотів раніше знайти свою матір, але батько Давид був проти.

Дідусь Давид пояснив, що ти була занадто молода, і відмовилась від нього,

– розповіла онука.

Вона запропонувала новоспеченій бабусі познайомитись зі своїм сином Даніелем. Як виявилось згодом, батько Ванди ходив до Давида і повідомив, що дівчина не хоче виховувати дитину і не любить його. Чоловіку довелось самостійно виховувати сина, адже він любив його і не хотів залишати.



Найщасливіше Різдво Ванди / Фото Unsplash

Це стало найщасливішим Різдвом у житті Ванди. В один момент вона знайшла свого сина та внуків, хоч все життя знала, що самотня.