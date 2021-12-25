Ванда Серено всю жизнь была очень одинокой, ведь у нее не было мужа и детей, а родители умерли много лет назад. Женщина ненавидела Рождество, ведь было не с кем его праздновать.

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Женщина нашла внучку накануне Рождества

Появление молодой девушки на пороге вызвало большую злость у Ванды. Ее чувство задел рассказ о внучке, поэтому она попыталась выгнать девушку и обозвала ее мошенницей.

История Ванды

Много лет назад, когда женщине было всего 16, она влюбилась. Однако ее состоятельным родителям не понравился кавалер, потому они были против отношений. Девушка все же не слушала родителей, а потом узнала, что беременна. Ее парень Давид заверил, что сможет содержать семью и ребенка, но девушка в этом не была уверена.

Тогда она решила рассказать о беременности отцу. Папа захотел поговорить с любимым девушки, а когда вернулся, то рассказал, что Давид не собирается жениться на Ванде и воспитывать ребенка. Девушка была разбита и не знала, что делать дальше.

Тогда мать предложила Ванде родить ребенка и отдать на усыновление, родители пообещали найти для малыша самую лучшую семью, но девушка все же была против. Такие перипетии привели к преждевременным родам. Врачи опасались за жизнь молодой матери и сделали неотложное кесарево сечение. Когда Ванда проснулась, ее мать и отец были рядом и плакали. Они сообщили, что ребенок скончался. В течение 40 лет женщина оплакивала своего маленького сына, которого никогда и не видела.



Женщина всю жизнь была одинокой / Фото Unsplash

Воссоединение семьи

Женщина снова почувствовала боль из-за потери сына и грубо ответила молодой девушке, что у нее нет детей, ведь сын умер.

Мертвый? Нет! Мой папа очень жив! Он родился 5 января 1982 в больнице Mercy Hospital в Сиэтле,

– сказала молодая девушка.

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Ванда была ошеломлена и озадачена такой новостью. Выяснилось, что ее сын всегда жил рядом, но она даже об этом не догадывалась. Он хотел раньше найти свою мать, но отец Давид был против.

Дедушка Давид объяснил, что ты была слишком молода, и отказалась от него,

– рассказала внучка.

Она предложила новоиспеченной бабушке познакомиться со своим сыном Даниэлем. Как оказалось, отец Ванды ходил к Давиду и сообщил, что девушка не хочет воспитывать ребенка и не любит его. Мужчине пришлось самостоятельно воспитывать сына, ведь он любил его и не хотел оставлять.



Самое счастливое Рождество Ванды / Фото Unsplash