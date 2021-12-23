Різдво вже незабаром, а, отже, час подбати про святкову атмосферу вдома та прикрасити ялинку. Ділимось у нашому матеріалі лайфхаком, як це можна швидко зробити.

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Як швидко та легко прикрасити ялинку

Дехто витрачає пів дня на те, щоб підготувати домівку до різдвяних свят. Проте можна легко зекономити час, якщо скористатись цим лайфхаком. Одна користувачка у тіктоці поділилась цікавою ідеєю та розповіла, як вона швидко прикрашає ялинку.

Жінка принесла у кімнату ялинку, обмотану харчовою плівкою. Коли вона почала її знімати, стало зрозуміло, що різдвяне дерево вже прикрашене вогниками та іграшками. Дівчина пояснила, що вона щороку після свят обмотує готову ялинку харчовою плівкою і відставляє у підвал до наступного Різдва. Тож коли доводиться знову оздоблювати домівку, їй залишається лише зняти плівку та розправити кілька гілочок, і різдвяна красуня готова.



Дівчина щороку загортає прикрашену ялинку у плівку / Скриншот з відео

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Коментатори були у захват від такої поради:

"Мені це подобається!".

"Це насправді геніальна ідея".

"Я роблю те саме. Найкращий лайфхак усіх часів".

Дехто все ж не зрозумів такого лайфхаку, адже дуже полюбляє прикрашати ялинку і бачить у цьому особливий різдвяний ритуал.