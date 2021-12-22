Це вирішили довести подруги Деніз Мерседес і Марія Кастелланос. Вони разом знімають відео для тіктоку, де демонструють однакові вбрання на своїх різних фігурах.

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Дівчата приміряють однаковий одяг на різні фігури

Подруги доводять на власному прикладі, що можна виглядати стильно, маючи будь-яку фігуру. Головне – вміти обирати правильний одяг. У Марії та Деніз різні фігури, і вони полюбляють грати на контрастах та купувати однакове. Дівчата допомагають користувачкам із різними розмірами одягу зрозуміти, що їм пасуватиме, а від чого краще утриматись. Ми підготували цікаву добірку стильних образів подруг, яка вражає.

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Сліп дрес доступна для всіх, а довжини міні не варто боятись навіть дівчатам із більшим розміром.



Стильні сукні в білизняному стилі / Фото Twizz

Приталені мініплаття теж мають чудовий вигляд на різних фігурах.



Стильний образ, який буде личити усім / Фото Twizz

Як вам такий зимовий монохром? Одноколірний образ виглядає дуже стильно: чорний колір приховує всі недоліки фігури, а поєднання різних фактур додає оригінальності вбранню.



Просто та стильно / Фото Twizz

Оголене плече і яскравий акцент на лінії талії виглядають просто та стильно.



Чорно-біла класика може виглядати стильно / Фото Twizz

Епатажні відверті вбрання личать не лише струнким дівчатам. Ця коричнева сукня, здається, виглядає куди ефектніше на моделі плюс сайз.



Дуже сміливий образ / Фото Twizz

Дівчатам із будь-якими фігурами не варто боятись суконь зі стильними вирізами.



Трендові сукні личать всім / Фото Twizz



Як вам такі вирізи? / Фото Twizz

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Оголені плечі – це завжди сексуально і стильно.



Ніжний та стильний образ / Фото Twizz