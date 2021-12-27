Навіть незначний хороший вчинок робить наш світ трішки кращим. У цьому переконані хлопці та дівчата з нашої добірки, які просто вирішили допомогти тим, хто цього потребував. Гарантуємо, ці фото зміцнять вашу віру у людей!

Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют

Співробітник постелив куртку для песика свого колеги

Фото reddit amtheliquor__

Хлопець допоміг незнайомці зняти її кота з дерева

Фото reddit Toasty_MutantMedia

Хоч Санта закінчив працювати, та все одно поспілкувався з хлопчиком

Фото reddit ExPhysGuy

Котик заховався поміж запчастин автомобіля і не хотів виходити. 6 годин "рятувальної операції" – і цей хлопець таки піймав пухнастика

Фото reddit Mr_W125

Безхатько дав гроші хлопчику, який танцював на вулиці, щоб заробити

Фото reddit accioreddit

Парасолька для песика

Фото reddit glasgowbound

Жінка купила гарячий шоколад швейцару, бо на вулиці було холодно

Фото imgur smarterchild3333

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

Велосипедист допоміг коалі

Фото imgur ManFromSnowyRiver

"Задня права шина спустилася. Підкачав її для вас. Білий Nissan"

Фото reddit OGShredditor

Паркувальник приніс обід каченятам

Фото reddit reallytraci