Даже незначительный хороший поступок делает наш мир немного лучше. В этом убеждены ребята из нашей подборки, которые просто решили помочь тем, кто в этом нуждался. Гарантируем эти фото укрепят вашу веру в людей!
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Сотрудник постелил куртку для собачки своего коллеги
Фото reddit amtheliquor__
Парень помог незнакомке снять ее кота с дерева
Фото reddit Toasty_MutantMedia
Хотя Санта закончил работать, но все равно пообщался с мальчиком
Фото reddit ExPhysGuy
Котик спрятался между запчастями автомобиля и не хотел выходить. 6 часов "спасательной операции" – и этот парень поймал пушистика
Фото reddit Mr_W125
Бездомный дал деньги мальчику, который танцевал на улице, чтобы заработать
Фото reddit accioreddit
Зонтик для собачки
Фото reddit glasgowbound
Женщина купила горячий шоколад швейцару, потому что на улице было холодно
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Велосипедист помог коале
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"Задняя правая шина спустилась. Подкачал ее для вас. Белый Nissan"
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Парковщик принес обед утятам
Фото reddit reallytraci