Даже незначительный хороший поступок делает наш мир немного лучше. В этом убеждены ребята из нашей подборки, которые просто решили помочь тем, кто в этом нуждался. Гарантируем эти фото укрепят вашу веру в людей!

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Сотрудник постелил куртку для собачки своего коллеги

Фото reddit amtheliquor__

Парень помог незнакомке снять ее кота с дерева

Фото reddit Toasty_MutantMedia

Хотя Санта закончил работать, но все равно пообщался с мальчиком

Фото reddit ExPhysGuy

Котик спрятался между запчастями автомобиля и не хотел выходить. 6 часов "спасательной операции" – и этот парень поймал пушистика

Фото reddit Mr_W125

Бездомный дал деньги мальчику, который танцевал на улице, чтобы заработать

Фото reddit accioreddit

Зонтик для собачки

Фото reddit glasgowbound

Женщина купила горячий шоколад швейцару, потому что на улице было холодно

Фото imgur smarterchild3333

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Велосипедист помог коале

Фото imgur ManFromSnowyRiver

"Задняя правая шина спустилась. Подкачал ее для вас. Белый Nissan"

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Парковщик принес обед утятам



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