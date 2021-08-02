Родина виявила на стінах дому послання з 1975 року: авторку знайшли

Під час ремонту сім'я з Великої Британії знайшла дивний вірш про подорожі у часі просто під старими шпалерами. Завдяки фейбуку вдалось знайти авторку цієї творчості та поговорити з нею.

Після переїзду до нового помешкання в Аккрінгтоні на початку цього року, родина Мерфі лише зараз взялась за ремонт. Здираючи оригінальні шпалери, які залишились там ще з 1975 року, донька побачила напис на стіні й відразу розповіла про це батькові, Карлу.

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Слова вдалось розібрати, виявилось, що це цілий білий вірш:

Я тут, ти там, розділені часом.

Як воно, в майбутньому?

А може, я – минуле?

Єдина відповідь на це: я – твоє минуле, ти – моє майбутнє.

Бажаю тобі хорошого дня.

1975 рік Ейлін Волмслі

Хтось залишив послання на стіні з 1975 року / Фото LancsLive

Родина сподівалась, що ім'я та прізвище людини під повідомленням належить авторці, тож вирішили її знайти. Карл сфотографував вірш і виклав його у фейсбук, хоч зв'язатись з тією самою авторкою здавалось неможливим.

Дуже скоро якась жінка, натрапивши на допис у соцмережі та впізнавши ім'я на стіні, звернулась до голови сім'ї: "Я знаю Ейлін, думаю, що вона переїхала. Я постараюся з нею зв'язатися". Невдовзі їм написала і сама Ейлін Волмслі, як зараз носить прізвище Палмер.

Дівчина написала вірш на стіні у 1975 році, його знайшли лише зараз / Фото LancsLive

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62-річна жінка була дуже здивована такою знахідкою. Виявляється, таке послання вона написала ще підлітком у 70-х роках:

Мені було десь 14 чи 15 років. Ми саме робили ремонт і я подумала: ти або робиш щось, або не робиш. У ті роки я багато розмірковувала про подорож у часі та про час, про те, як ми всі пов'язані, тож написала такий вірш,

– згадує жінка

Ейлін також розповіла, що переїхала до цього будинку разом з батьками, коли їй було лише 4 роки. Саме кімната, в якій знайшли вірш, була спальнею для неї та її сестри. У 18 років вона поїхала вчитись і навідувалась додому в Аккрінгтон дуже рідко.

Ейлін Волмслі з батьками та донькою / Фото LancsLive

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А після смерті батьків їй стало дуже важко перебувати у домі, де було стільки спогадів, тож довелось його продати. Проте вона дуже рада, що його купили такі чудові люди:

Це все нагадало мені про мій романтичний настрій у ті роки, і про те, як змінюються покоління. Цей будинок був невіддільною частиною мого життя. Я дійсно рада, що вони знайшли цей вірш, він приніс мені стільки спогадів,

– розчулилась Ейлін

Жінка також дуже зраділа, побачивши новий ремонт у будинку, який зробив Карл та його родина.